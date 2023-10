Commemorazione dei defunti, gli orari dei cimiteri da oggi al 2 novembre

In occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, tutti i cimiteri cittadini rimarranno aperti con ingresso consentito dalle 7:30 alle 16:30 e definitiva chiusura alle 17, da oggi, mercoledì 25 ottobre, a giovedì 2 novembre

In considerazione del maggior afflusso di visitatori è vietato l’ingresso alle autovetture private dal 29 ottobre al 2 novembre compresi, con l’eccezione di quelle per il trasporto delle persone disabili e di quelle già soggette ad autorizzazione, che potranno prendere accordi specifici con i competenti ispettorati cimiteriali per l’accesso, seppur limitatamente alla fascia oraria compresa tra le 12 e le 13,30. Anche quest’anno, inoltre, il servizio bus pubblico a pagamento Amt interno al cimitero di Staglieno sarà sospeso dal 28 ottobre al 2 novembre e, fino a tale data sarà a disposizione un servizio minibus gratuito per le persone con difficoltà di deambulazione, gestito dal responsabile del cimitero.

La Santa Messa aperta alla cittadinanza sarà presieduta dall’Arcivescovo Monsignor Marco Tasca il 2 novembre alle ore 15,30 nel Viale della Fede, antistante il Pantheon.

«Abbiamo predisposto tutte le misure volte a migliorare l’accoglienza dei nostri cimiteri e garantire la sicurezza dei visitatori in vista della “Commemorazione dei defunti”, che conoscerà il suo momento culmine nelle giornate dell’1 e 2 novembre- dichiara l’assessore ai Servizi cimiteriali Marta Brusoni- Come l’anno scorso, il Comune, in previsione all’alto numero di visitatori, ha deciso di vietare l’ingresso alle auto private fino al 2 novembre compreso, con le dovute eccezioni, consapevole di creare un disagio, necessario però a permettere a tutti una visita ai propri cari defunti in completa sicurezza e serenità»

In occasione della Novena dei Defunti queste le modifiche alla mobilità nei pressi dei sepolcreti in elenco nei giorni e negli orari indicati:

Cimitero della Castagna

dal 31 ottobre al 2 novembre – ore 8/17.30

senso unico di circolazione in via alla Porta degli Angeli con direzione levante dall’altezza dell’entrata principale del cimitero; i veicoli diretti al parcheggio del cimitero devono percorrere corso Martinetti e via alla Porta degli Angeli. La sosta è regolamentata secondo le disposizioni della Polizia Locale in servizio.

Cimitero di Staglieno

dal 28 ottobre al 2 novembre – ore 8/18

piazzale Resasco lato mare – divieto di circolazione e di sosta, escluso taxi, i veicoli afferenti a proprietà laterali, di portatori di handicap e afferenti alla commemorazione ufficiale di giovedì 2 novembre

Tratto a mare dell’accesso principale – zona tra accesso e chioschi fioristi divieto di circolazione esclusi taxi, veicoli afferenti alle proprietà laterali, di portatori di handicap e afferenti alla commemorazione ufficiale per giovedì 2 novembre e divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo degli inadempienti, esclusi bus e taxi

Lato mare tra via Piacenza e chioschi dei fioristi negli stalli presenti sosta consentita solo ai veicoli con contrassegno invalidi, esclusi due stalli di sosta riservati a operazioni di carico e scarico merci presenti nel lato monte

Tratto tra ingresso principale – fronte ponte Monteverde e capolinea Amt – settori di sosta regolamentata, con orario 8/18, per la durata max di 2 ore con obbligo di esposizione disco orario; per giovedì 2 novembre istituita area di sosta riservata ai veicoli autorizzati e afferenti alla commemorazione ufficiale

Via Superiore al Veilino divieto di fermata

Cimitero di Pontedecimo

dal 28 ottobre al 2 novembre – ore 7 /18

divieto di sosta e fermata con rimozione coatta del veicolo degli inadempienti n via Benedetto da Cesino – tratto tra via Campomorone e scala di collegamento a via Gallino – e lungo il perimetro del cimitero fino a piazza Cesino

Cimitero di Rivarolo

dal 28 ottobre al 2 novembre – ore 7/18

divieto di sosta e fermata con rimozione coatta del veicolo in via Vezzani, tratto tra via Wagner e piazzale del Cimitero

Cimitero di Coronata

dal 28 ottobre al 2 novembre – ore 8/18

senso unico di circolazione con direzione mare/monte in via Monte Guano esclusi mezzi AMT e taxi. Il traffico diretto alle aree di sosta adiacenti al sepolcreto deve percorrere via Coronata e via Monte Guano e il deflusso dalle aree di sosta deve avvenire lungo il percorso via Forte Monte Guano, via F.lli Coronata e via Borzoli. La sosta è predisposta in via Monte Guano.

Cimitero Pini Storti di Sant’Alberto

dal 28 ottobre al 2 novembre – ore 8/18

divieto di sosta e fermata con rimozione coatta del veicolo in via Sant’Alberto – tratto tra via Torrente Molinassi e accesso al piazzale d’ingresso. Per eventuali esigenze di circolazione il transito privato nel tratto di Sant’Alberto potrà essere interrotto all’intersezione con via Torrente Molinassi in orario 9/12 e 15/17

Cimitero di Pegli

dal 28 ottobre al 2 novembre – ore 8/17

divieto di sosta e fermata con rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti in via Beato Martino – tratto tra via Camilleri e ingresso al sepolcreto. Il transito in via Beato Martino potrà essere interdetto nel tratto tra via Garelli e il cimitero se richiesto da esigenze del traffico.

Cimitero di Pra’

dal 28 ottobre al 2 novembre – ore 7/18

in via SS. Trinità, via Nostra Signora dell’Assunta e piazza Palmaro, divieto di sosta e transito come in atto per area di cantiere, esclusi residenti e veicoli diretti alle attività commerciali.

Se richiesto dalle condizioni di traffico, a cura della Polizia Locale, potranno essere attuate in ogni momento modifiche alla viabilità finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

