A Palazzo Reale le sonorità rinascimentali del quartetto a cappella Visibilium Consort

È un viaggio musicale per quattro voci a cappella il prossimo appuntamento con la rassegna La Voce e il Tempo: sabato 28 ottobre alle 17:00 nella Sala da Ballo di Palazzo Reale. Sarà protagonista il Visibilium Consort con A Musical Journey, un viaggio sonoro tra Europa e Nuovo Mondo durante El Siglo de Oro, con composizioni di autori tra i quali Janequin, Flecha, Desprez, Fernandez

Sarà un viaggio nella musica rinascimentale con l’esperienza di un quartetto, Visibilium Consort, specializzato in nel repertorio di quel periodo. A dispetto di quanto si possa pensare, le popolazioni e, soprattutto, gli artisti del tardo Medioevo e del Rinascimento intraprendevano durante il corso della loro vita molteplici viaggi per scoprire nuove sonorità, nuove danze e modi diversi di comporre e cantare. Fino all’inizio del Cinquecento il bacino di movimento degli artisti si limitava all’Europa, con qualche audace missione nel Vicino Oriente; con la scoperta dell’America e la creazione di comunità coloniali sul nuovo territorio si apre letteralmente ai compositori un Nuovo Mondo sonoro, che permette di sentire sonorità e ritmi mai ascoltati in precedenza. Francese, italiano, latino, catalano, castigliano, siciliano, nahuatl, quechua: le tante lingue in cui sono scritte le composizioni del programma accompagneranno gli ascoltatori in un viaggio che mette insieme musica colta e popolare, del Vecchio e del Nuovo Mondo, in un’immersione nei suoni di un tempo lontano, partendo dalla Piazza del mercato, passando per la Cattedrale e intraprendendo il viaggio per mare e arrivando nelle Americhe.

Il quartetto Visibilium Consort è composto da cantanti professionisti accomunati dalla passione per la musica antica che hanno coltivato con i più prestigiosi ensemble europei, da Hespèrion XXI e Jordi Savall al Bach Collegium Stuttgart e Helmuth Rilling, dal Coro della Radio Svizzera e Diego Fasolis a Il Canto di Orfeo e Les Musiciens du Prince e Gianluca Capuano.

A Musical Journey è organizzato in collaborazione con Modulazioni – Cuneo. Il biglietto per il concerto include l’ingresso a Palazzo Reale. Prevendite su happyticket.it

Il progetto La Voce e il Tempo guarda, in questo 2023, alla coralità, al teatro, con tante presenze femminili e un dialogo costante con la contemporaneità. I concerti proseguiranno fino al 30 novembre con appuntamenti in prestigiose sedi cittadine. Tra i protagonisti più giovani in cartellone ci saranno anche gli allievi attori del Teatro Nazionale di Genova e il coro del liceo musicale Pertini. Programma completo su www.lavoceiltempo.com

La Voce e il Tempo a Genova è sostenuta dal Ministero della Cultura attraverso il FUS, da Regione Liguria e dal Comune di Genova. La programmazione genovese si realizza con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando Linee Guida per progetti nell’ambito della Cultura Contemporanea e in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Musei di Genova e con le sedi che ospitano gli eventi. È possibile sostenere Musicaround e La Voce e il Tempo con donazioni tramite Art Bonus:

Informazioni e prenotazioni al 3513933733

lavoceiltempo@gmail.com – www.lavoceiltempo.com

www.musicaround.org

