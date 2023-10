Settimana Magica, oltre al Ghost Tour, visite del mistero in bus e in Navebus anche nei diversi quartieri della città

Il Ghost Tour® come non l’avete mai visto. Un viaggio alla scoperta di antichi e nuovi misteri celati fra i tesori della Genova antica. Tra le pieghe della storia emergeranno fatti noti e meno conosciuti, da sempre nascosti nella Superba. Dal 24 ottobre i tour in battello e in bus. Ecco come prenotare

Tornano la Settimana del Mistero e il Ghost Tour del centro antico organizzato dal Comune di Genova con l’associazione Fondazione Amon Aps

Dal 24 al 31 Ottobre 2023

Ecco le dodici tappe del Ghost tour del 31 ottobre, dalle ore 20:00, nel centro antico, alla ricerca di vecchi e nuovi misteri. Fino ad esaurimento posti. Chi non riuscirà a prenotare potrà scaricare la cartina per fare il tour autonomamente.

1) Chiostro Sant’Andrea

D & E animation

Gli incubi di Colombo

2) Galleria Renato Barbieri (Carlo felice)

Club Lanterna Magica

Teresa Stolz e il Fatamsa dell’Opera di Genova

3) Piazza dei Garibaldi

Compagnia Avantitutta del Teatro Govi, Ivaldo Castellani e Eliano Calmaro

Da Qui Al Mare

Una chiacchierata con un vecchio amico forse immaginario, un “gondone” con cui si sono condivisi sogni, ideali e passi sulle lastre di pietra dei carruggi.

Ma il libeccio prende a sibilare e sembra di sentire un suono di violino

4) Piazza De Marini

Francesco Pittaluga con Gruppo Storico Sextum

Il Pirata Baciccin Do Tin

5) Piazza Giustiniani

Associazione Liberamente con Compagni Shams

I Fantasmi del Ponte si Sant’Agata

6) Piazza Scuole Pie

Gruppo Folk Città di Genova

Maddalena, a l’è ‘na stria?” La strega Maddalena era una figura popolare immaginaria , richiamata dalle mamme per intimorire i bimbi capricciosi. Ma, al suo apparire, Maddalena – strega bonaria ed incapace- veniva accolta in allegria : tutti sapevano infatti che le sue magie potevano soltanto divertire…. E così tutto finiva in un bel gioco di piazza.

Strega

7) Piazza San Matteo

Gruppi Storici Gatteschi e Viandanti

Il fantasma di Branca Doria e triste sorte di Michele Zanche

8) Piazza Banchi

Gruppo Folk Amici de Boggiasco e del Golfo Paradiso

La fiera Fantasma all’imbrunire, in alcune zone della Valle Stura, comparirebbe una sorta di fiera ottocentesca, con tanto di attrazioni, balli popolari e banchetti. Coloro che l’hanno visitata affermano di essersi divertiti fino all’alba, finché tutto sparisce senza lasciare traccia.

9) Piazza San Luca

Gruppo Storico Corte Fieschi

Una strega chiamata Rosvita

10) Via San Siro

Gruppo Storico Sestrese

San Siro e il Basilisco

11) Piazza Don Gallo

Lucia Vita, con Gruppo danze Tribal Delight, Rossella

Il Ghetto Racconta, Giraffa e altre Storie

12) Via Garibaldi (davanti Palazzo Tursi)

Pro Loco centro Antico APS

” I Lupanari Di Monte Albano”

1096-1100 la futura Repubblica di Genova di regolamentare la prostituzione e tassarla. SCENA: un cliente porta a giudizio una prostituta asserendo di essere stato derubato.

13) Piazza Matteotti (Partenza e Arrivo)

Associazione Culturale Egofueke

Il Soffio del Diavolo di Salita Arcivescovato

A Seguire DJ Set con Roby Rocca

La Settimana Magica

Si parte con il “Mistery tour kids” dal 23 al 27 ottobre: un evento rivolto alle scuole elementari del territorio, che prevede visite guidate a tema “fantasmi a leggende” per 12 classi, provenienti da diversi municipi, che verranno accompagnate in questo viaggio alla scoperta delle leggende del centro storico di Genova.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Evento organizzato da Comune di Genova in collaborazione con Amt

GHOST NAVE BUS TOUR

Il “tradizionale” percorso in Navebus arricchito da narrazioni e animazione.

Dal 23 al 30 ottobre la tratta Porto Antico – Pegli verrà implementata da racconti e leggende sul mare.

·23-24-25-26-27-30 ottobre: partenza ore 17.20 dal Porto Antico (dall’attracco del Consorzio Liguria Via Mare, tra l’Acquario di Genova e il Bigo) – partenza alle ore 18.00 da Pegli (Molo Archetti).

·28-29 ottobre: partenza ore 17.00 dal Porto Antico (dall’attracco del Consorzio Liguria Via Mare, tra l’Acquario di Genova e il Bigo) – partenza alle ore 17.40 da Pegli (Molo Archetti).

La corsa è da intendersi come corsa “tradizionale” con relativo pagamento del biglietto.

Si consiglia di presentarsi al punto di partenza almeno 10 minuti prima di salire a bordo.

NON E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

Tour in bus alla scoperta delle leggende del territorio genovese. Dal 24 al 30 ottobre, un percorso al giorno sempre diverso: da Albaro a Pegli, dalla Val Bisagno alla Valpolcevera.

Durata percorso: 2 ore circa. Partenza ore 18:00 di tutti i percorsi:

Piazza De Ferrari. Prenotazione gratuita obbligatoria.

martedì 24 ottobre: DIREZIONE LEVANTE (partenza e ritorno in Piazza De Ferrari)

mercoledì 25 ottobre: DIREZIONE PONENTE (partenza e ritorno in Piazza De Ferrari)

giovedì 26 ottobre: DIREZIONE VAL BISAGNO (partenza e ritorno in Piazza De Ferrari)

venerdì 27 ottobre: DIREZIONE VALPOLCEVERA (partenza e ritorno in Piazza De Ferrari)

sabato 28 ottobre: DIREZIONE LEVANTE (partenza e ritorno in Piazza De Ferrari)

domenica 29 ottobre: DIREZIONE PONENTE (partenza e ritorno in Piazza De Ferrari)

lunedì 30 ottobre: DIREZIONE VAL BISAGNO (partenza e ritorno in Piazza De Ferrari)

PRENOTA QUI

Ghost Tour 31 ottobre 2023

Visite guidate partenze ore 20:00

Partenza Piazza Matteotti

PRENOTA QUI

Partenza Piazza Matteotti

PRENOTA QUI

Partenza Piazza Matteotti

PRENOTA QUI

Partenza Piazza Matteotti

PRENOTA QUI

Partenza Piazza Matteotti

PRENOTA QUI

Partenza Piazza Matteotti

PRENOTA QUI

Partenza Piazza Matteotti

PRENOTA QUI

Partenza Piazza Matteotti

PRENOTA QUI

Partenza Piazza Matteotti

PRENOTA QUI

Partenza Piazza Matteotti

PRENOTA QUI

Partenza Piazza Matteotti

PRENOTA QUI

Partenza Piazza Matteotti

PRENOTA QUI

Ulteriori info sul sito Explora e sul sito del Ghost Tour

La locandina del bus in copertina è di Alex Di Viesti

