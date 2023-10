Auto a fuoco nella notte in via Righetti e via Guerrazzi. Stamattina nuovo incendio, sempre in via Guerrazzi

Il primo rogo è partito alle 23:45. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia locale e i Carabinieri che indagano sull’accaduto. In questo momento i Vvf stanno spegnendo il terzo incendio, cominciato intorno alle 6:00

Notte di fuoco ad Albaro dove tre distinti incendi, l’ultimo stamattina, hanno distrutto parecchi veicoli. Il primo rogo è partito che non era ancora mezzanotte. Sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno chiesto l’ausilio della Polizia locale per operare in sicurezza. Poco dopo è partito il secondo incendio non lontano, in via Guerrazzi. Sono andati distrutti due auto e uno scooter.

Stamattina, intorno alle 6:00, le fiamme sono di nuovo scoppiate in via Guerrazzi, dove stanno attualmente lavorando i Vigili del fuoco, dove l’incendio è stato appiccato a diverse auto, tra cui una Fiat Barchetta cabrio.

Ingenti i danni. Le fiamme sono certamente di origine dolosa. I CC avrebbero fermato una persona.

Durante l’attività di ausilio ai vigili del fuoco, nella notte, in via Guerrazzi, la Polizia locale ha fermato un uomo, di nazionalità russa, che aveva con sé due cacciavite. Su quest’ultimo sono in corso accertamenti.

