Finale di Coppa Italia Sprint di orienteering, limitazioni del traffico e modifica del percorso bus

In via Custo, a causa della manifestazione, fino a cessate esigenze, divieto di accesso veicolare in ingresso dalla Via Pastorino e contestuale divieto di fermata e sosta con rimozione coatta lungo il lato Ponente della carreggiata (lato ferrovia). I veicoli eventualmente in sosta sul lato Levante della carreggiata potranno defluire verso la via Pastorino seguendo la direzione verso mare

L’orienteering è uno sport che premia chi riesce a esplorare con sicurezza un territorio sconosciuto. È caratterizzato da una gara a cronometro dove i partecipanti usano una mappa dettagliata per raggiungere i punti di controllo scegliendo il percorso migliore. Questo sport si può praticare sia in bosco che in città, sia a livello amatoriale (come se fosse un’escursione fuori porta), sia a livello agonistico.

A seguito dell’interdizione veicolare di alcune strade di Bolzaneto, oggi le linee 74, 270 e 275 modificano il percorso con le modalità e gli orari di seguito indicati.

Linea 74 – Dalle ore 11.00 alle ore 17.00 (o fino al termine dell’evento)

Direzione Bolzaneto: i bus, giunti in via Mazzini, proseguono per via al Santuario di N.S. della Guardia, dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata cod. 2019.

Direzione Murta: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via al Santuario di N. S. della Guardia, proseguono per la stessa, transitano su ponte Divisione Alpina Cuneense, via Bruzzo, ponte Ratto, dove riprendono regolare percorso.

Linea 270 – Dalle ore 14.30 alle ore 17.00 (o fino al termine dell’evento)

Direzione Bolzaneto: i bus, giunti in via Reta, proseguono per via Pastorino, via Faggioni, effettuano la rotonda, ripercorrono via Pastorino, via Reta, dove effettuano regolare capolinea.

Direzione Rivarolo: percorso regolare.

Linea 275 – Dalle ore 14.30 alle ore 17.00 (o fino al termine dell’evento)

Direzione Bolzaneto: i bus, giunti in via Geminiano, proseguono per via Giro del Vento dove invertono il senso di marcia ed effettuano capolinea provvisorio davanti al capolinea delle linee provinciali. Direzione Campora: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Giro del Vento, riprendono regolare percorso.

