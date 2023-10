Paolo Rossi, mercoledì a Palazzo Reale con “Il vuoto in scena”

Mercoledì 11 ottobre alle 17:30, nell’ambito della XVI edizione dei “Dialoghi sulla rappresentazione”, ideati e diretti da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure. La sera alle 21, Paolo Rossi inaugura la seconda stagione dello “Scali a mare Pieve Ligure Art Festival” al Teatro Massone di Pieve Alta, un progetto ugualmente ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure

Con Paolo Rossi mercoledì 11 ottobre 2023 alle 17.30 a Palazzo Reale (via Balbi 10, Genova) proseguono i “Dialoghi sulla rappresentazione”, progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure con il contributo del Comune di Genova. L’attore, che ha appena compiuto 70 anni, parlerà del “Vuoto nel teatro” condividendo con il pubblico le “Memorie disordinate di un teatrante”. Paolo Rossi è da sempre un artista controcorrente, appassionato di classici e maestro di cabaret, a fianco di Teatro Pubblico Ligure fin dalla sua fondazione, protagonista di numerosi spettacoli teatrali e tra i tanti film anche di “Mediterraneo” di Gabriele Salvatores, che ne 1992 ha vinto l’Oscar come Miglior film straniero. Tra i suoi compagni di viaggio, amici e punti di riferimento culturali ci sono stati giganti come Dario Fo, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, altri anarchici della scena, liberi e geniali come lui. Come tutti preda del brivido che provoca essere di fronte al pubblico e avere un improvviso vuoto di memoria. Lo spettacolo sarà ascoltare episodi di vita vera accaduti nel corso della sua carriera a lui stesso e agli altri colleghi a cui è stato testimoni. Un florilegio di strategie e reazioni dallo stesso potere comico irrefrenabile che dà guardare qualcuno che inciampa. Con l’aggiunta dell’invenzione artistica propria dei grandi dello spettacolo che non si fermano di fronte a niente e davvero sanno trasformare un momento di crisi in opportunità creativa.

Biglietto d’ingresso a 6 euro comprensivo di visita al Museo arrivando almeno un’ora prima dell’inizio, ingresso gratuito per i minori, gli aventi diritto e i titolari della card MNG. Prenotazione obbligatoria al numero 248 2624922. Informazioni e aggiornamenti sul sito www.teatropubblicoligure.it. Tutti gli incontri si possono seguire in diretta sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/teatropubblicoligure

I XVI “Dialoghi sulla rappresentazione/Il vuoto” si concludono venerdì 13 ottobre con il filosofo Paolo Givone (Palazzo Reale, ore 17.30).

La giornata di Paolo Rossi prosegue al Teatro Massone di Pieve Alta, dove con “Stand up Omero” alle 21 inaugura la seconda stagione invernale dello “Scali a mare Pieve Ligure Art Festival” di Teatro Pubblico Ligure. Un cartellone “fuori scala” con artisti di fama nazionale ospitati in un piccolo teatro collocato in uno degli scorci più belli della Liguria. Previstoun servizio bus navetta con prenotazione obbligatoriaal numero 348 2624922 o alla mail info@teatropubblicoligure.it che tocca Genova Brignole, Recco, Sori, Pieve Stazione, Pieve Alta e ritorno.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON I “DIALOGHI”

Venerdì 13 ottobre 2023, ore 17.30

Palazzo Reale, via Balbi 10

STORIA DEL NULLA

SERGIO GIVONE

Filosofo

Ingresso € 6 comprensivo di visita al museo arrivando almeno un’ora prima dell’inizio

Ingresso gratuito per minori, aventi diritto e titolari card MNG

Prenotazione obbligatoria al numero 348 2624922

Mi piace: Mi piace Caricamento...