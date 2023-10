La bufala del viadotto che perde i pezzi gira vorticosamente in rete. È tutto falso

Non è un tratto Aspi, ma Autofiori, non è a Celle, ma a Ceriale, non è un crollo, ma idrodemolizione controllata in tratto chiuso. Chi mette in giro queste fake news rischia la denuncia per procurato allarme

Viadotto Ceriale dell’autostrada A10 Savona – Ventimiglia: la caduta dei calcinacci altro non è che l’attività controllata dell’idrodemolizione per

l’installazione delle nuove barriere di sicurezza in un’area di cantiere interdetta la traffico.

In relazione al video attualmente diffuso su alcuni canali social da cui sembrerebbero cadere alcuni calcinacci dal viadotto Ceriale lungo la autostrada A10 SavonaVentimiglia tra gli svincoli di Borghetto Santo Spirito e Albenga, Autostrada dei Fiori precisa chesiamo in presenza di un’area di cantiere interdetta al transito dei veicoli ove sono in corso le

operazioni di demolizione controllata dei calcestruzzi delle solette e dei cordoli (idrodemolizione) ai fini dell’installazione delle nuove barriere di sicurezza. Il cantiere è operativo dallo scorso 4 ottobre e permarrà in essere sino a metà dicembre 2023.



Per demolire il cordolo e la parte più superficiale della soletta, consentendo quindi la ricostruzione

della base su cui poggeranno le nuove barriere, è stato scelto di utilizzare la tecnica

dell’idrodemolizione che impiega acqua ad alta pressione, a circa 1200 bar, e che provoca nei punti ove il calcestruzzo è meno compatto, locali distacchi controllati di materiale.

Secondo le norme di sicurezza, l’area di cantiere è presidiata anche nella parte sottostante il viadotto da personale addetto al controllo delle operazioni affinché sia sempre tutelata la sicurezza per

l’ambiente circostante ed evitato l’accesso all’area ai non addetti ai lavori.

Il termine atteso dei lavori è previsto per metà dicembre.

Questo il video che gira in rete

