Proposta di matrimonio sul maxiwall luminoso di De Ferrari. Francesca ha detto “sì”

Andrea ha scritto una mail alla Regione qualche tempo fa, ottenendo la complicità dello staff del presidente Toti. Lui: «Ho pensato a questo sistema per ufficializzare la mia proposta perché ho sempre apprezzato il gioco di luci che illuminano piazza De Ferrari». Sui social applausi e polemiche

Romanticismo 2.0 sulla facciata del palazzo della Regione. Ieri sera è comparsa la scritta: “Mi vuoi sposare?”. In piazza, Andrea aveva portato come se fosse per caso essere lì la sua Francesca e in tasca aveva già l’anello di fidanzamento. «Stiamo insieme da tre anni», spiega lui.

Poi, come avviene ormai solo nelle favole, si è inginocchiato porgendo la scatolina col prezioso dono, mentre Francesca, commossa, non sapeva se guardare la scritta luminosa o il suo fidanzato, così romantico. Poi, ha detto “sì”. Come rifiutare una proposta così stupefacente? «Il matrimonio – spiega Andrea stamattina – abbiamo pensato di celebrarlo il 31 dicembre 2024. Quella di ieri sera è stata un’emozione unica».

Ieri, sul post della Regione, il popolo dei social si è diviso in due, tra chi si è commosso e ha apprezzato il gesto e chi ha mugugnato non tanto per l’uso del maxischermo, quanto per il maxischermo in se stesso.

