Svastica sulla sede del Pd, indaga la Polizia

La solidarietà della segretaria nazionale Elly Schein: «Vile atto vandalico»

È successo a Chiavari. Imbrattata la targa davanti alla sede del partito in via Costaguta a Chiavari. Su quanto è accaduto indaga la Polizia di Stato.

Durante la riunione con i segretari delle cinque federazioni del PD ligure per preparare la campagna di raccolta firme per il salario minimo, è arrivato un messaggio della segretaria nazionale del PD Elly Schlein che esprime tutta la sua solidarietà e vicinanza nei confronti del Partito democratico ligure e in particolare al Partito del Tigullio per il vile atto vandalico.

«Un gesto vile di intollerabile inciviltà – ha fatto sapere, con una nota, il sindaco di Chiavari Federico Messuti -. A nome di tutta l’amministrazione auspichiamo che i responsabili che hanno disegnato una svastica sulla targa del Pd vengano individuati e condannati al più presto. Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza alla Federazione del Partito Democratico del Tigullio».

«Al messaggio di solidarietà e vicinanza della segretaria – dichiara Davide Natale segretario del PD Liguria – si unisce anche il mio e quello di tutti i segretari provinciali, nella convinzione che il nostro impegno per far crescere le nostre comunità non si ferma e sarà ancora maggiore»

«Come Partito Democratico – aggiunge il segretario del PD Tigullio Alessio Chiappe – condanniamo tale vile gesto che purtroppo non è isolato, in quanto episodi simili si stanno ripetendo in tutto il Paese con una frequenza ormai preoccupante. Non ci faremo intimidire: abbiamo già provveduto a denunciare alle autorità quanto accaduto. Ringraziamo la Segretaria nazionale Elly Schlein, il segretario regionale Davide Natale, il sindaco di Chiavari e tutti i cittadini e le associazioni che hanno espresso la loro solidarietà e vicinanza».

«Esprimo la mia più profonda solidarietà al Partito Democratico del Tigullio per il vile gesto con cui è stata colpita la sede del PD di Chiavari. Un’azione inaccettabile che condanno fortemente e che calpesta la storia democratica e antifascista del nostro territorio», dichiara la deputata e vicecapogruppo alla Camera Valentina Ghio.

«Un gesto vile e meschino che non va sottovalutato e che va condannato fortemente da parte di tutte le istituzioni. Assistiamo a un susseguirsi di aggressioni e atti di vandalismo verso le sedi di partiti e di chi rappresenta la comunità democratica che destano preoccupazione: va tenuta alta l’attenzione. Esprimo la mia solidarietà e vicinanza ai compagni e compagne del Partito del Tigullio e della comunità democratica», afferma Luca Garibaldi capogruppo PD in Regione Liguria.

«È un gesto meschino e codardo che va perseguito e condannato – commentano dalla Cgil Tigullio Golfo Paradiso -. Chi compie certi atti è fuori dai principi contenuti nella nostra Costituzione e fuori dai percorsi democratici che hanno scritto la storia del nostro Paese».

