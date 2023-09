“Ombrelloni notturni e acciughe silenziose”, in vico del Fieno la mostra che invita a scoprire le bellezze nascoste

“Ombrelloni notturni e Acciughe silenziose” si propone come esperienza che conduce in un mondo surreale e misterioso. Attraverso una serie di dipinti, gli artisti esplorano la bellezza e il significato nascosto di oggetti apparentemente comuni, trasformandoli in opere d’arte affascinanti e suggestive

L’esposizione è un’ode alla diversità dell’arte e alla capacità degli autori di catturare l’essenza della vita in forme uniche. Due artisti, con stili e soggetti molto diversi, ci guidano in un viaggio attraverso le loro opere: uno dipinge l’atmosfera notturna di una spiaggia con ombrelloni chiusi, mentre l’altro si immerge nell’intricata bellezza delle mediterranee acciughe. Nonostante la diversità dei loro temi, scopriremo come questi due mondi possano fondersi in un’armoniosa sinfonia visiva.

I due artisti: Sergio Leta e GAB

Nelle opere di Sergio Leta, il mare notturno diventa un mistero avvolgente. Attraverso i suoi pennelli, cattura l’essenza delle notti estive sulla spiaggia, con ombrelloni chiusi che si stagliano contro il cielo stellato. L’oscurità è permeata da un senso di calma e tranquillità, mentre le stelle illuminano la scena come diamanti luminosi. Le tavolozze di blu scuro, nero e argento creano un’atmosfera surreale, trasportando lo spettatore in un mondo di sogno. Le ombre degli ombrelloni chiusi creano un gioco di chiaroscuri che suggerisce la presenza di storie non raccontate, di momenti condivisi sotto il cielo notturno. L’arte di Sergio ci invita a contemplare la bellezza dell’oscurità e alla riflessione che può emergere dalla solitudine notturna.

Dall’altro lato dell’esposizione, ci immergiamo in un mondo diverso ma altrettanto affascinante.

La genialità delle opere di GAB è quella di valorizzare, attraverso una tecnica espressiva di indiscutibile forza, un soggetto conosciuto ai più come semplice e “umile” simbolo dei nostri mari e della nostra cucina: l’acciuga, emblema della nostra cultura, solo apparentemente banale.

Attraverso l’osservazione attenta ed un tratto unico dell’autore, le opere rivelano la fragilità e la bellezza nascosta di queste creature. I quadri di GAB ci ricordano che anche nell’ordinario possiamo trovare straordinari momenti di contemplazione e ispirazione. Attraverso un uso assolutamente originale della luce e delle ombre il pittore crea atmosfere misteriose e suggestive. Le acciughe, con le loro squame lucenti e i toni argentei, diventano un simbolo di vita e morte. Gabriele ne cattura ogni dettaglio, rendendo omaggio alla loro singolare bellezza e facendoci riflettere sulla nostra connessione con il mondo marino. Le ombre sottili e le sfumature di grigio creano un contrasto che mette in evidenza la delicatezza del soggetto.

Attraverso questa mostra, gli artisti ci invitano a rallentare e a riflettere sulla bellezza nascosta nelle cose che spesso diamo per scontate. Sebbene i soggetti di GAB e di Sergio possano sembrare lontani l’uno dall’altro, esplorando queste opere si può trovare una connessione: entrambi gli artisti ci invitano a contemplare la bellezza in luoghi e momenti inaspettati. Sergio ci fa apprezzare l’atmosfera onirica di una spiaggia, mentre Gabriele ci spinge a vedere la bellezza di un animale comune e presente nella vita di tutti i giorni. Entrambi ci invitano a riflettere su quanto possiamo scoprire da ciò che spesso diamo per scontato.

“Ombrelloni notturni e Acciughe silenziose” si propone non solo come semplice esposizione d’arte ma vuole essere un invito a guardare oltre la superficie e a scoprire la bellezza nascosta in ogni aspetto della nostra vita quotidiana.

La mostra rimarrà aperta fino al 23 dicembre 2023 in vico del Fieno 34R.

