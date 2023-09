Luci accese in cantiere e problemi al Campasso. Il consigliere di Municipio Lucia scrive a Piciocchi

Il consigliere Pd e presidente di commissione del Centro Ovest segnala anche il malfunzionamento dell’illuminazione pubblica

Amedeo Lucia, consigliere municipale del Centro Ovest e presidente della II Commissione, scrive all’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi e spiega che «nel cantiere dell’ex mercato ovoavicolo del Campasso, su cui insiste il cantiere del Bando delle Periferie, da 3 giorni a questa parte continuano ad esserci alcune luci accese. Chiediamo chiarimenti in merito. Se non vi fosse un motivo valido, si potrebbe evitare un tale spreco di energia per tutta la notte».

«Il cantiere è partito a rilento per l’assenza di un numero adeguato di operai sul cantiere Il covid e le problematicità del progetto riscontrate in corso d’opera hanno dato il colpo finale al rallentamento dell’opera – scrive nella sua lettera Amedeo Lucia -. Durante un sopralluogo della Commissione II lei assessore Piciocchi ha potuto provare con mano quanto sopra descritto e dal sottoscritto ripetuto più e più volte in sede istituzionale e in via informale. Chiedo già alla sua segreteria di poter fissare una data per un altro sopralluogo come Commissione II sul cantiere dell’ex mercato ovoavicolo e sulla nuova strada del Campasso/via della Pietra, anche quest’opera in forte ritardo visto che era stato programmato il suo completamento entro luglio 2023».

«Aggiungo – prosegue il consigliere – che, come molti altri residenti, abbiamo più volte segnalato alla ditta City Green Light il malfunzionamento dell’illuminazione pubblica nell’attuale strada che collega il Campasso con Brin sotto Ponte San Giorgio. Ci è stato risposto che sarebbero intervenuto al ripristino al più presto, ma ancora oggi è al buio. Chi torna da lavoro utilizzando la metropolitana e tornando a piedi al Campasso non può utilizzare la luce del telefonino per farsi strada. Non è accettabile. Mi dispiace insistere quotidianamente con e-mail e segnalazioni in merito al quartiere Campasso, ma lo stesso da troppo tempo soffre un ostacolo di abbandono al quale il sottoscritto, essendo nato cresciuto e attualmente residente, non può sottrarsi dall’impegno di riportarlo allo stato di quartiere in cui era in passato».

