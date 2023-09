Alla Fiumara, dal 6 all’8 ottobre, l’appuntamento con la Genova Tattoo Convention

Tre giorni di full immersion nel mondo dei tatuaggi, con dieci gare, centosettanta tatuatori provenienti da tutta l’Italia e da altri quattro stati, un social contest e il concorso Miss Tattoo

Un evento dedicato all’arte dei tatuaggi, che mette in contatto gli appassionati di questa disciplina con 170 professionisti di ogni genere provenienti da Italia, Belgio, Austria, Brasile e Germania. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023 Genova Tattoo Convention è pronta a fare il suo ritorno per la sedicesima edizione allo Stadium adiacente al Centro Commerciale Fiumara, in via Giuseppe Canepa 155 a Sampierdarena.

«Rispetto agli anni precedenti – racconta Riccardo Piaggio, direttore artistico della manifestazione abbiamo più artisti giunti dall’estero che porteranno il loro talento qui. Questo significa che avremo una straordinaria diversità di stili e influenze da diverse parti d’Europa». Anche quest’anno in programma ci sono le gare di tatuaggi, tra cui la sfida “Crazy Tattoo”, in cui vengono premiati i tatuaggi più audaci e creativi. «Questa categoria è senza dubbio una delle preferite dai nostri visitatori – aggiunge Riccardo Piaggio – coinvolge tatuaggi di ogni stile, talvolta fuori dagli schemi. Un anno una ragazza aveva deciso di farsi tatuare i lacci delle scarpe sul piede: è un momento della convention che suscita sempre molta curiosità, proprio perché gli artisti si sfidano nella realizzazione di tatuaggi unici e il pubblico si diverte a vedere fin dove ci si può spingere».

La convention inizia venerdì 6 ottobre dalle 14 e si conclude alle 23 dopo la premiazione della competizione “Open Tattoo”, in cui concorrono i tatuaggi eseguiti il giorno stesso. L’evento prosegue sabato 7 ottobre dalle 12 fino alle 23 con un programma che comprende diverse gare le cui categorie sono: “B/N Tattoo small/medium” e “Color Tattoo small/medium” (dimensione massima di 15 cm e una tolleranza dimensionale del +20%). «Una novità delle ultime edizioni, tra le preferite dei visitatori, è la gara a tema che varia di anno in anno – conclude Riccardo Piaggio – e questa volta abbiamo scelto “Fiabe-Magia”». Questa categoria richiede agli artisti che partecipano di esprimere la loro creatività in linea con lo stile del tema. Domenica 8 ottobre, ultimo giorno di convention, l’ingresso è dalle 12, e sono in programma altre competizioni, tra cui “B/N Tattoo Big” e “Color Tattoo Big” (dimensioni superiori a 20 cm e una tolleranza dimensionale del -10%) e la categoria “Best Artist”, in cui sono ammessi tatuaggi degli artisti presenti, non necessariamente eseguiti in convention, in qualsiasi stile e dimensione. La giornata si conclude alle ore 21 dopo le premiazioni.

Alla fine di ogni giornata di convention, si procede alla selezione del “Best of Day”, ovvero il tatuaggio che la giuria ritiene migliore tra quelli realizzati durante quel giorno specifico. Una volta conclusi i voti e le premiazioni dei vincitori delle singole categorie, si procede alla competizione del “Best Of Show” in cui vengono presi in considerazione i tre tatuaggi vincitori dei tre giorni di convention, e uno di essi sarà incoronato come il tatuaggio più bello dell’intera manifestazione. La partecipazione alle gare di tatuaggi è gratuita, è sufficiente recarsi alle 16.30 al punto informazioni in loco e si richiede ai partecipanti di essere maggiorenni. Un tatuaggio, indipendentemente dalle dimensioni, può rappresentare un’opera d’arte in competizione per il titolo di miglior tatuaggio.

Quest’anno, Genova Tattoo Convention presenta la novità del Socialtoo contest: i visitatori che hanno deciso di farsi tatuare prima di Genova Tattoo Convention hanno la possibilità di far votare il loro tatuaggio dalla giuria della manifestazione. I tre vincitori ricevono un buono per un tatuaggio spendibile in una delle prossime convention del 2024. Per prendere parte al contest, occorre visitare il sito ufficiale di Genova Tattoo Convention (https://www.genovatattooconvention.it/) nella sezione dedicata al Contest e compilare il form in basso alla pagina. Oltre alle gare, il programma di Genova Tattoo Convention 2023 include incontri, performance e interventi di ospiti legati al mondo del tatuaggio.

In programma anche il concorso Miss Tattoo, un’opportunità per le donne di esprimere la loro arte e personalità attraverso i loro tatuaggi. Per partecipare, è sufficiente iscriversi gratuitamente presso il punto informazioni in loco. I requisiti includono l’essere maggiorenni, la scelta di un outfit (vestito, intimo o costume) e avere almeno un tatuaggio (senza limitazioni di dimensioni). La vincitrice riceve un trofeo e la possibilità di partecipare alla finale di Miss Tattoo Italia Genova 2024.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI GENOVA TATTOO CONVENTION 2023

Venerdì 6 ottobre

14:00 – Apertura della Tattoo Convention

17:00 – Inizio iscrizioni alla gara di tatuaggi

Open Tattoo (concorreranno i tatuaggi eseguiti nella giornata di venerdì realizzati in qualsiasi stile)

18:00 – Chiusura delle iscrizioni alle gare di tatuaggi

20:30 – Inizio delle gare di tatuaggi

21:30 – Premiazione della gara di tatuaggi della giornata

23:00 – Chiusura della prima giornata della Convention

Sabato 7 ottobre

12:00 – Apertura della Tattoo Convention

16:00 – Inizio iscrizioni alle gare di tatuaggi

B/N Tattoo Small/Medium (Max 15 cm. realizzati in qualsiasi stile – tolleranza dimensione +20%)

Color Tattoo Small/Medium (Max 15 cm. realizzati in qualsiasi stile – tolleranza dimensione +20%)

A tema: “ Fiabe-Magia ” (realizzati in qualsiasi stile, colore e dimensione)

17:00 – Chiusura delle iscrizioni alle gare di tatuaggi

20:00 – Inizio delle gare di tatuaggi

22:00 – Premiazione delle gare di tatuaggi della giornata e del BEST OF DAY

23:00 – Chiusura della seconda giornata della Convention

Domenica 8 ottobre

12:00 – Apertura della Tattoo Convention

16:00 – Inizio iscrizioni alle gare di tatuaggi

B/N Tattoo big ( Oltre 20 cm. realizzati in qualsiasi stile – tolleranza dimensione -10%)

Color Tattoo big ( Oltre 20 cm. realizzati in qualsiasi stile – tolleranza dimensione -10%)

Best Artist (tatuaggi degli artisti presenti non eseguiti in convention in qualsiasi stile e dimensione)

17:00 – Chiusura delle iscrizioni alle gare di tatuaggi

17:30 – MISS TATTOO GENOVA

18:30 – Inizio delle gare di tatuaggi

20:00 – Premiazione di Miss Tattoo e delle gare di tatuaggi della giornata, nonché del BEST OF DAY

20:10 – Votazione per il Best Of Show

(il tatuaggio più bello della manifestazione di tutte le categorie eseguite in Convention)

21:00 – Chiusura della Tattoo Convention

