Ancora due gravi incidenti stradali: motociclista in prognosi riservata, donna in codice rosso

Il primo incidente è avvenuto ieri mattina in via dei Ciclamini. Il ferito non sembrava gravissimo, ma i medici del San Martino si sono riservati la prognosi. Il secondo è avvenuto nella notte in via Macaggi

Ieri mattina, alle 11:35, un centauro è caduto all’incrocio tra via dei Ciclamini e via delle Primule. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. La persona caduta è stata soccorsa dal 118 con un’ambulanza della Misericordia in codice giallo, di media gravità, e portata al pronto soccorso del San Martino. Lì, però, i medici si sono riservati la prognosi. Sul posto, in aggiunta agli uomini della Polizia locale del 9º distretto, sono giunti i colleghi del nucleo Infortunistica del reparto Sicurezza Stradale per i rilievi utili a ricostruire cause e dinamica dell’incidente.

Il secondo grave incidente è avvenuto in centro, in via Macaggi, quando mancava un quarto d’ora alla mezzanotte. Due le ambulanze inviate dal 118, una per ogni persona coinvolta nel sinistro: quelle della Croce Bianca Genovese, l’altra della Misericordia. Entrambi i feriti sono stati trasportati al San Martino, uno in codice giallo, l’altro (una donna) in codice rosso, per un importante trauma cranico. Sul posto dia le pattuglie del territorio del servizio serale della Polizia Locale, sia due pattuglie dei reparti: quella del reparto Sicurezza Stradale e la squadra del nucleo Infortunistica.

In copertina: foto di repertorio

