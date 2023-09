Questa sera alle 21 in piazza De Ferrari il concerto “105 In The City – Special Event Salone Nautico”

Alla serata prenderanno parte anche il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci, che prima dell’inizio del concerto saluteranno tutti coloro che, genovesi e turisti italiani e stranieri, saranno in piazza

Fervono i preparativi in piazza De Ferrari per allestire il palco di “105 in the City – Special Event Salone Nautico”, il concerto a cura di Radio 105 che questa sera, a partire dalle 21, animerà il centro di Genova. Lo spettacolo si inserisce nel programma del “Fuori Salone”, il ricco calendario di concerti ed eventi pensati per accompagnare la 63esima edizione del Salone Nautico Internazionale.



Ricco l’elenco di artisti che si esibiranno al “105 in the City”: lo spettacolo, condotto da Linda Pani e Dario Micolani, vedrà la partecipazione di grandi nomi della musica come Gaia, Federica, Piccolo G, Lolita, Room 9 e Big Boy. A far ballare il pubblico dalla consolle ci sarà Roby Giordana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...