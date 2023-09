Mille persone in coda in un giorno per vedere la mostra di Tiler a Palazzo Ducale

Sette ore di esposizione nella sala Ducale, fortemente volute dalla direttrice Serena Bertolucci e un successo strepitoso per lo street artist genovese. S’è visto anche lui, in pelo e ossa, ma era una controfigura

«Un ringraziamento speciale alle 1000 persone che oggi dalle 11 alle 18 sono venute in mostra in Sala Dogana Genova presso Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura – scrive Tiler sulla sua bacheca Facebook -. Un ringraziamento a tutti voi! Vi ho visto che vi divertivate e questo è stato un successo per me e per le persone che si sono occupate della buona riuscita dell’evento. Presto farò uscire il video ma quello che conta sarà il ricordo! Per finire ma non per importanza, un ringraziamento a Dasdi Dasdi per aver interpretato Tiler con professionalità e sorriso».

Foto: la Tolda

Mi piace: Mi piace Caricamento...