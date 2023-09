Domani comincerà l’autunno: dopo il giorno dell’equinozio le giornate cominceranno ad accorciarsi

Quando inizia l’autunno nel 2023? Questo anno, la data non coincide con il 21 settembre, data che una volta si insegnava alle scuole elementari, ma si sposta al 23. Nel 2024 cadrà il 22. L’evento in questione è l’equinozio d’autunno, un momento che segna la transizione dalla stagione calda a quella più fresca e rappresenta l’equilibrio tra il giorno e la notte

A differenza di quanto comunemente si pensa, l’autunno non inizia sempre il 21 settembre. La data e l’ora degli equinozi variano di anno in anno. L’equinozio, derivante dal latino “aequinoctium”, che significa “stessa durata della notte”, è un fenomeno astronomico che sottolinea l’allineamento geometrico tra la Terra e il Sole, con quest’ultimo posizionato esattamente sopra l’equatore. Questo evento è il risultato della rotazione terrestre intorno al Sole e porta a 12 ore di luce diurna e 12 ore di oscurità durante l’equinozio.

Nell’emisfero boreale, l’equinozio segna la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno astronomico, con la conseguente riduzione delle ore di luce e il graduale raffreddamento delle temperature. Nell’emisfero australe, invece, si verifica l’opposto, con la fine dell’inverno e l’inizio della primavera.

Dovremo attendere fino a marzo del 2024 per sperimentare il successivo equinozio, quello di primavera, che segnerà nuovamente il cambio di stagione, portandoci dalle giornate invernali più brevi a giornate più lunghe e calde. Quest’anno, l’equinozio inizia il 23 settembre alle ore 8:49 italiane, mantenendo la stessa data rispetto al 2022, ma con un orario diverso. Guardando al 2024, l’equinozio cadrà il 22 settembre.

In sintesi, a differenza delle credenze comuni, l’autunno non ha inizio ufficiale il 21 settembre, ma quest’anno si materializza il 23 settembre. Da quel giorno in poi, le giornate si accorceranno progressivamente e le temperature diventeranno via via più fredde.

Tuttavia, vale la pena notare che esistono notevoli differenze tra l’autunno astronomico e quello meteorologico. Dal punto di vista meteorologico, la stagione autunnale ha inizio il 1° settembre e comprende settembre, ottobre e novembre. Dal punto di vista astronomico, l’autunno inizia quando l’emisfero settentrionale inizia a ricevere meno luce solare rispetto all’emisfero australe, segnando così l’inizio dell’equinozio d’autunno.

Infine, a livello astronomico, i cambiamenti di stagione sono determinati dagli equinozi e dai solstizi, uno in estate e uno in inverno. Dal punto di vista meteorologico, invece, le stagioni sono suddivise in base alle condizioni climatiche: da settembre a novembre si parla di autunno, da dicembre a febbraio di inverno, da marzo a maggio di primavera e da giugno a settembre di estate.

Inoltre, l’autunno coincide, pur senza sovrapporsi, con il passaggio dall’ora legale all’ora solare, con le lancette che vengono spostate indietro di un’ora. Questo ci regala un’ora in più di sonno, ma comporta anche l’anticipo del tramonto. La data stabilita per questo cambio da ora legale a ora solare è l’ultima domenica di ottobre, che quest’anno sarà tra il 29 e il 30 del mese di ottobre.

