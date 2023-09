Quattro investimenti di pedone in sei ore e un pirata della strada in fuga

Gli incidenti sono avvenuti in via Cornigliano, piazza Masnata angolo via Reti, corso Montegrappa e via G Maggio. Tutti e quattro gli infortunati sono stati trasportati dal 118 ai pronto soccorso dei vari ospedali cittadini

Il primo incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle 8:30, in via Cornigliano, dove spesso avvengono incidenti che coinvolgono pedoni, compreso quello che ha avuto come esito la morte di una donna, travolta da un tir sulle strisce pedonali.

Il 118 ha inviato il codice rosso per dinamica l’automedica Golf4 e l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Fiumara. Il ferito è stato poi trasportato in codice giallo, di media gravità, al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi.

Due ore e mezzo più tardi un altro pedone è stato investito in piazza Masnata, all’incrocio con via Paolo Reti, a Sampierdarena. Il 118 ha soccorso in codice giallo (poi confermato) una donna di circa 60 anni. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rosa Rivarolese che ha trasportato l’infortunata al Villa Scassi a causa di un trauma cranico.

Terzo incidente verso le 11:10 in corso Montegrappa, a San Fruttuoso. In questo caso l’investitore è fuggito e sarà rintracciato dalla Polizia locale grazie alle immagini delle telecamere stradali. Per lui si profila la denuncia. La legge punisce il reato di fuga, ossia il comportamento dell’automobilista che, dopo aver provocato un incidente, non si ferma a prestare assistenza a coloro che sono rimasti coinvolti e ciò anche quando l’urto sia stato lieve e nessuno sembra aver subito danni fisici. La pena prevista per il reato di fuga va da sei mesi a tre anni di carcere. Oltre alla pena detentiva, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni.

Il pedone travolto è stato soccorso dal 118 in codice rosso per dinamica con l’auto medica Golf 1 e un’ambulanza della Croce Bianca Genovese. I sanitari hanno giudicato le conseguenze riportate dalla persona investita meno gravi del previsto ed è stata quindi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice giallo.

Altro pedone travolto intorno alle 14:30 in via G. Maggio. Questa volta il ferito è un uomo di circa 60 anni. Il 118 lo ha soccorso in codice giallo (poi sceso a verde, a bassa gravità e urgenza) con l’ambulanza della Croce Rossa di Sori che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

In occasione di tutti gli incidenti è intervenuta la Polizia locale delle rispettive zone.

