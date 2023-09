Sport City Day, domenica un ricchissimo cartellone di eventi e attività individuali e di squadra che batte tutti i record dell’anno scorso

Domenica 17 settembre Genova si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto, con la possibilità di provare fino a 90 differenti discipline sportive nel quadro di circa 250 attività ludico-motorie organizzate in tutti e 9 i Municipi cittadini

Torna anche quest’anno nel capoluogo ligure l’appuntamento con SportCity Day, l’evento nazionale ideato promosso da Health City Institute, C14+ e Fondazione SportCity con il sostegno e la collaborazione della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea che, domenica prossima, si svolgerà in 140 città italiane tra cui Genova.

Lo SportCity Day, giunto quest’anno alla terza edizione, è una manifestazione pensata per coinvolgere, in tutta Italia, centinaia di migliaia di persone nella pratica di una o più attività sportive, consentendo a bimbi, adulti e anziani, individui normodotati e con disabilità, di fare sport liberamente nelle piazze, nelle strade e nei parchi dei centri urbani, scoprendo o riscoprendo il piacere di fare movimento e di vivere in salute e nel benessere psicofisico.

Ciò accadrà anche a Genova, che si prepara al grande evento internazionale di Genova capitale europea dello Sport 2024 offrendo quest’anno, con la preziosa collaborazione dei Municipi e delle società e associazioni sportive del territorio, un ricchissimo cartellone di eventi e attività individuali e di squadra che batte tutti i record dell’anno scorso.

Infatti, se nel 2022 erano state 169 le attività ricreative offerte alla cittadinanza riferite ad oltre 60 discipline sportive, quest’anno genovesi e turisti potranno cimentarsi in quasi 250 attività riconducibili a 90 sport differenti: un’offerta ampia e variegata, progettata dall’assessorato allo sport del Comune di Genova di concerto con i Municipi e le realtà sportive del nostro territorio per andare incontro ai gusti e alle esigenze di chiunque.

«I numeri dello SportCity Day di quest’anno sono incredibili: merito del grande lavoro che abbiamo fatto con i Municipi e le realtà sportive del territorio, tra società e associazioni, per organizzare una grande festa di sport all’aperto per tutti – dice l’assessore comunale allo Sport e Turismo Alessandra Bianchi – Piazze, parchi, aree verdi ospiteranno decine di migliaia di persone di ogni età, normodotate e con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, in una manifestazione pensata dalla Fondazione SportCity per coniugare accessibilità, rispetto dell’ambiente, rigenerazione urbana e promozione di stili di vita sani e sostenibili. In particolare, voglio sottolineare il ruolo che lo sport e le attività ludico-motorie hanno nel migliorare la vita quotidiana e la salute delle persone e, per questo, lavoriamo ogni giorno per aumentare l’offerta di servizi pubblici alla cittadinanza investendo sull’impiantistica sportiva e trasformando le nostre aree urbane in luoghi di aggregazione e socialità. Una mission che è alla base di Genova Capitale europea dello Sport 2024, la grande rassegna di tornei e manifestazioni sportive che l’anno prossimo – conclude Bianchi – attirerà a Genova centinaia di migliaia di persone tra atleti, dirigenti e turisti, promuovendo l’immagine e favorendo sviluppo economico e progresso culturale della nostra città».

«Come Coni Liguria siamo al fianco dell’amministrazione comunale e, in particolare, dell’assessore Bianchi che sono costantemente impegnati nel promuovere lo sport in tutte le sue forme – commenta il vice presidente vicario di Coni Liguria Andrea Fossati – Il coinvolgimento di tutti i Municipi cittadini nello SportCity Day è una scelta vincente che ha consentito di dar vita ad un unicum nazionale, basato su numeri importanti e su di uno spirito di squadra comune a tutte le realtà coinvolte in SportCity. Grazie a questo progetto lo sport va dentro le piazze, nei quartieri, in tutti quei luoghi dove chi non ha la fortuna, per vari motivi, di fare sport, si richiude in se stesso trovando rifugio in smartphone, portatili e palmari che portano i nostri ragazzi, e non solo loro, a vivere una vita irreale. Noi li riportiamo in piazza e all’aria aperta, convinti che tutte le discipline sportive siano importanti, in un progetto basato su valori primari quali inclusione e accessibilità».

Dal football americano al tennis in carrozzina, dalla capoeira al pattinaggio, dalla scherma alla vela, è impossibile citare tutte le discipline che si potranno provare gratuitamente, dando sfogo alla propria curiosità e scoprendo, perché no, quella che da semplice hobby può trasformarsi in passione per tutta la vita. Tra gli sport più insoliti – ma già diffusi a livello nazionale e/o internazionale – si possono citare parkour (andare da un punto A a un punto B superando tutti gli ostacoli), pump track (circuito di dossi da percorrere in bici usando solo il peso del proprio corpo), modellismo dinamico, sumo (la celebre arte marziale giapponese), calisthenics (usare il proprio peso corporeo come resistenza per allenarsi e sviluppare il fisico) e la difesa personale per le donne.

Insomma, un’offerta straordinaria di attività e servizi improntati alla sostenibilità ambientale e finalizzati alla “sportivizzazione” di Genova e dei Genovesi, in linea con l’obiettivo dell’Amministrazione di incoraggiare la cittadinanza a praticare sport e attività motorie all’aria aperta, alla luce dei benefici che il movimento produce sulla salute fisica e mentale.

Molto importante anche il ruolo di Pulsee, l’energy company di Axpo che in occasione dello SportCity Day consegnerà gadget ai partecipanti.

Il calendario completo degli eventi genovesi organizzati per lo SportCity Day, suddivisi per Municipio oltre che per orari, sedi, tipologia e società/associazioni sportive organizzatrici è consultabile e scaricabile al link https://smart.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/documenti/programma%20completo%20SportCity%20Day.pdf

A questi eventi si aggiungono quelli previsti nell’ambito della European Mobility Week, la Settimana europea della mobilità sostenibile (16-22 settembre) che a Genova, domenica 17 settembre, vedrà svolgersi la Fancy Women Bike Ride, pedalata al femminile tra le vie cittadine che si svolgerà contemporaneamente in oltre 200 città in tutto il mondo (per info e iscrizioni fancywomenbikeridegenova@gmail.com). Sempre nella stessa giornata, FIAB Genova organizzerà “Fuoristrada rispettando la natura”, una pedalata in mountain-bike sui Forti alla scoperta dei percorsi recentemente ripristinati e in corso di rinnovo da parte del Comune di Genova (per info info@adbgenova.it).

Alla conferenza stampa di presentazione dello SportCity Day hanno partecipato l’assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi, il presidente nazionale di Fondazione SportCity Fabio Pagliara, il vicepresidente vicario del Coni Liguria Andrea Fossati, Paolo Bruttini di Sport e Salute e, in rappresentanza dei Municipi cittadini: il consigliere del Municipio I Centro Est Danilo Sanguineti; il presidente del Municipio II Centro Ovest Michele Colnaghi; il presidente del Municipio III Bassa Valbisagno Angelo Guidi e il consigliere delegato allo sport Francesco Libello; il presidente del Municipio IV Media Valbisagno Maurizio Uremassi e l’assessore municipale allo sport Lucina Torretta; il consigliere del Municipio V Valpolcevera Walter Sanfilippo; il consigliere del Municipio VI Medio Ponente Ottavio Celano; l’assessore allo sport del Municipio VII Ponente Paola Pesce Maineri; il consigliere del Municipio VIII Medio Levante Stefano Falqui; la consigliera del Municipio IX Levante Federica Minarelli e i rappresentanti di alcune tra le associazioni e società sportive genovesi protagoniste dello SportCity Day.

Lo SportCity Day nasce nel 2021 dalla Fondazione SportCity, che ha progettato un evento dai contorni unici che travalica l’aspetto meramente sportivo e sociale per assurgere a una vera e propria “rivoluzione dolce” del modo di intendere il benessere e la cultura del movimento dei cittadini. Grazie allo SportCity Day benessere fisico, sport, educazione ambientale e riappropriazione degli spazi cittadini si sposano, dando vita a un grande evento dove tutti possono trascorrere insieme una giornata all’aria aperta socializzando, condividendo le stesse passioni e, magari, scoprendone di nuove.

«Esprimo tutta la mia soddisfazione – spiega il presidente nazionale di Fondazione SportCity Fabio Pagliara – che Genova faccia parte delle 140 città che quest’anno saranno protagoniste della terza edizione dello SportCity Day. La nostra, dopo soli tre anni, diventa la manifestazione che, nella storia dello sport italiano, ha saputo raggiungere il maggior numero di città dove, contestualmente, si svolge lo stesso evento, un record che riempie tutti noi d’orgoglio. I numeri ci dicono quanto il Paese sia pronto a questa “rivoluzione dolce” per una migliore qualità della vita. Nel 2021 le città che aderirono pionieristicamente allo SportCity Day furono 19, che aumentarono in maniera esponenziale nel 2022 arrivando a 35. Quest’anno siamo arrivati a 140 Comuni e nel 2024 saremo ancora di più, è davvero il vento che non si ferma con le mani. L’intero Stivale diventerà, almeno una volta l’anno, una palestra a cielo aperto dove sport e benessere saranno un unico comune denominatore».

«Lo SportCity Day è una giornata di sicuro interesse sportivo per la cittadinanza, un’opportunità di praticare sport all’aria aperta, provare nuove discipline, passare una giornata alternativa scoprendo o riscoprendo la voglia di muoversi – spiega la coordinatrice regionale di Sport e Salute Michela Carfagna – Sport e Salute, partner di Fondazione SportCity, affianca questo progetto sul territorio nazionale che è in sintonia con la mission dell’azienda: portare lo sport dove non si pratica, far fare sport a chi è meno fortunato, aumentare la pratica sportiva per avere cittadini più sani, aggregare le persone tramite lo sport, utilizzare lo sport per integrare e includere».

Lo SportCity Day 2023 sarà una giornata di sport, socializzazione e riflessione per gli amministratori pubblici che vedrà la partecipazione di numerose realtà sportive dei territori coinvolti, pronte con i loro istruttori a coinvolgere i cittadini in 90 discipline sportive.

Questa manifestazione vuole richiamare l’attenzione, e stimolare l’azione delle amministrazioni, dei sindaci e della politica, sulla necessità e l’urgenza di ripartire dalle città come luoghi per promuovere la salute, il benessere, lo sport e l’ambiente.

La grande novità di quest’anno è la coincidenza dello SportCity Day con la Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città. Due manifestazioni con un effetto propulsore di trasformazione degli ambienti urbani in spazi sempre più accoglienti per praticare sport e attività fisica in una dimensione outdoor: luoghi generatori di salute grazie anche a interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana.

Promossa da Health City Institute, C14+ e Fondazione SportCity, l’edizione 2023 dello SportCity Day è organizzata in collaborazione con Fondazione Longevitas, Federsanità, FeSDI, Cittadinanzattiva e ha il patrocinio di Intergruppo parlamentare Qualità di vita nelle città, Anci, Coni, Comitato Italiano Paralimpico, Sport e Salute.

