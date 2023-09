Un altro incidente causato da cinghiali in città

È successo ieri sera poco prima delle 20 in via Pedullà, a Struppa

Per fortuna non si sono registrati feriti, ma si è rischiata per l’ennesima volta la tragedia. Un cinghiale ha attraversato la strada, come spesso accade, proprio mentre stava sopraggiungendo un veicolo. Per fortuna era un’auto e non una moto e la sua velocità non era eccessiva. Se, però, in quel momento fossero passati uno scooter o una moto le conseguenze sarebbero state ben più gravi.

Dopo l’incidente, il cinghiale si è allontanato. Sul posto è intervenuta la Polizia locale del servizio serale del 3º distretto.

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...