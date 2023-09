Quarto Pianeta Festival: un libro sull’intelligenza artificiale, la musica della GOG e uno spettacolo sull’origine del tango

Gli appuntamenti di sabato 16 e domenica 17 settembre in via G Maggio 4, a Quarto

Costituzione e nonviolenza, sono i due temi che hanno inaugurato la seconda parte di Quarto Pianeta Festival, quest’anno dedicato a Don Lorenzo Milani, nella storica sede dell’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto lo scorso fine settimana.

Una riflessione sulla Costituzione e la Resistenza con le fotografie che ritraggono il “Percorso della Costituzione” voluto da Don Milani che Patrizia Traverso ha fotografato a Barbiana e l’incontro con il Centro Studi Sereno Regis di Torino che dagli anni Settanta si occupa di non violenza, antimilitarismo ed educazione alla pace. E il tutto esaurito con lo scrittore Eraldo Affinati e il suo spettacolo sull’uomo del futuro dedicato a don Lorenzo Milani.

La rassegna continua sabato 16 settembre dalle 18,00 nella Sala Centro Sociale con una riflessione su intelligenza artificiale e lavoro con la presentazione del libro “AI Work. La digitalizzazione del lavoro” di Sergio Bellucci. Enrico Pedemonte insieme all’autore si confronterà sul tema della tecno scienza: se sarà un pericolo per il futuro dell’umanità o invece un’opportunità.

Alle 21,00 nello Spazio 21 concerto della GOG “ il suono attraverso i secoli: il Futuro della Tradizione” Musiche di d’Arezzo, Cortona, Gabrieli, Monteverdi, Vivaldi, Rossini, Donizetti, con Rosario Giuliani sax contralto MAC Saxophone, Quartet Stefano Pecci sax soprano, Luis Lanzarini sax contralto, Alex Sebastianutto sax tenore, Valentino Funaro sax baritono Miserere. Entrata euro 10,00.

Domenica 17 settembre andrà in scena il (mu)tango con un workshop e uno spettacolo teatrale. Dalle 16,00 nello Spazio 21 “Aspettando Mutango”, incontro e prova aperta propedeutici alla visione dello spettacolo con la Compagnia Voci Erranti e la REMS (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Bra. Conduce Simone Morero con Sara Ghigo e Federica Carrero.

Alle 19,00 andrà in scena lo Spettacolo teatrale “Mutango” – Compagnia Voci Erranti in collaborazione con la REMS di Bra.

Il Coordinamento Quarto Pianeta: In questi anni Quarto Pianeta ha provato a riprendere un percorso per restituire al lavoro dei servizi alla persona una sua specifica dimensione culturale. Con la convinzione che i servizi possano e debbano diventare esperienza per ampliare le forme della partecipazione testimoniando che il limite, il trauma, la malattia, l’handicap, sono occasione di rigenerazione per le persone ma anche per il legame sociale.

Partiti oltre dieci anni fa dall’indignazione per una gara al massimo ribasso fatta sulle persone residenti a Quarto, un atto amministrativo che segnalava un livello di degrado culturale che è diventato motivo per intraprendere una sfida impegnativa. «Oggi continuiamo ad essere fedeli ma di stimolo alle Istituzioni per superare quel modello della “giusta distanza” che imprigiona le persone in etichette, tirando su nuovi muri, facendo maturare nuova esclusione», spiega Amedeo Gagliardi, portavoce del Coordinamento Per Quarto.

Programma Eventi – Seconda parte

Quarto Pianeta Festival 2023 XII Edizione

I care, We care

Venerdì 22 settembre

ore 17.30 | Spazio Centro sociale

Presentazione del libro

Paura della scienza di Enrico Pedemonte

L’età della sfiducia dal creazionismo all’intelligenza artificiale

conduce Francesco Margiocco

ore 21.00 | Spazio 21

I care. Lettera a una professoressa

di e con Claudio Ascoli con la partecipazione di Sissi Abbondanza e Monica Fabbri.

Compagnia teatrale Chille de la Balanza di Firenze

Video introduttivo di Francesco Ritondale

Musiche composte da Alessio Rinaldi

Sabato 23 settembre

ore 21.00

Concerto GOG

Ruggero Laganà clavicembalo

Musiche da Girolamo Frescobaldi a Alessandro Solbiati, da Francois Couperin, da Johann Sebastian Bach a Franco Donatoni, da Francois Couperin a Ruggero Laganà, da Pancrace Royer a Iannis Xenakis, da Georg Friedrich Haendel a Gyorgy Ligeti, da Louis Couperin a Gyorgy Ligeti

Domenica 24 settembre

ore 18.00| Spazio 21

Lunamore

presenta Claudio Gambaro

con la partecipazione di:Simone Besutti, Fabio Bonelli, Joy Cadenasso, Ivano Calcagno, Funkalai, Luke Repetto & The Free Sho

Mercoledì 27 settembre

ore 16.00 | Spazio 21

Stranità a Quarto – Teatro dell’Ortica

Laboratorio teatrale aperto alla cittadinanza

Venerdì 29 settembre

ore 18.00 – 23.00 | Arena Centro Sociale

“La Bottega in concerto”

a cura del Collettivo La Bottega del Verrocchio

con la partecipazione di:

Zippo e Mae,rap e indie pop

Daesir, hip hop

Ryser – Agostini duo, chitarra e tromba

The Bad Tales, Band blues-rock anni 70

Six in the Box, Band soul, funk e blues

Sabato 30 settembre

ore 18.00 | Spazio 21 Sala A

“PLANETARIO” performance a cura del gruppo FLUDD

con Marco Cacciamani, Gianriccardo Scheri, Angela Mambelli

Reading multimediale, con l’allestimento di una installazione, la lettura di alcuni testi a tema, la ripresa e videoproiezione dell’azione, il commento musicale eseguito dal vivo.

ore 21.00 | Spazio 21

Concerto GOG

Valentina Messa pianoforte

Musiche di Ludwig van Beethoven Franz Schubert Fryderyk Chopin Robert Schumann Franz Liszt

