Centro storico, i Carabinieri arrestano pusher che stava vendendo crack a un sessantenne

È successo durante un controllo straordinario del territorio della città vecchia nel corso del quale sono state controllate circa 100 persone, per la maggior parte straniere. Arrestato un ricercato e denunciato un trentenne per evasione dai domiciliari

Nel corso dell’attività è stato identificato un genovese 60enne destinatario di un provvedimento di cumulo pena emesso dal Tribunale di Genova. L’arrestato è stato condannato definitivamente per i reati di evasione e minacce aggravate e dovrà scontare una pena di due anni e otto mesi presso il carcere di Marassi.



I Carabinieri della Stazione di Maddalena hanno denunciato in stato di libertà per evasione un 30enne gambiano poiché, sottoposto agli arresti domiciliari, veniva fermato in via Prè senza permesso.



I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova-Centro hanno tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un nigeriano di 35 anni con pregiudizi di polizia. Lo straniero è stato sorpreso in Vico Inferiore del Roso mentre cedeva una dose di cocaina/crack a un 60 enne genovese. Dopo prolungata attività di osservazione i militari sono intervenuti e hanno colto sul fatto il pusher all’atto della cessione. Nel corso della successiva perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di 30 euro in contanti provento dell’attività delittuosa. Dopo le formalità di rito l’arrestato sarà processato con rito direttissimo.

In copertina: foto di repertorio

