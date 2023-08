Campo Ligure, 45enne spaccia “blue punisher”, cinque volte più forte della comune ecstasy. Denunciato dai CC

La droga usata anche per il “chemsex” trovata nella casa dell’uomo insieme ad hashish e cocaina e a mille euro ritenuti provento del commercio illecito. I Carabinieri hanno anche denunciato un trentenne genovese per ricettazione: aveva a casa gli attrezzi rubati a un ottantenne

Nell’entroterra un 45enne genovese vendeva la pericolosa droga sintetica “blue punisher”, cinque volte più forte dell’ecstasy utilizzata anche per il chemsex, una pratica che ha avuto origine nel Regno Unito e che consiste nel ricorso a specifiche sostanze, inizialmente da parte di uomini che fanno sesso con uomini, per favorire la prestazione sessuale ed aumentarne la durata. Spesso tali sostanze vengono assunte nel contesto di veri e propri chemsex party, in cui diversi uomini si incontrano per avere rapporti sessuali per tutto il weekend. Gli incontri vengono solitamente organizzati attraverso app di ricerca di partner sessuali. L’uso della pericolosa droga è poi dilagato anche ai rapporti eterosessuali.

La nuova super droga, cinque volte più forte della comune MDMA (altrimenti nota come ecstasy), è stata riconosciuta dagli esperti come una delle droghe sintetiche più pericolose tra quelle attualmente in circolazione.un 45 enne genovese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, nel corso di diversi controlli, hanno denunciato altre tre persone: un 30 enne genovese, con precedenti di polizia, per ricettazione. L’uomo, a seguito di controllo presso la sua abitazione, veniva trovato in possesso di attrezzi da lavoro risultati asportati ad 80 enne; un 40 enne per evasione poiché, sottoposto agli arresti domiciliari a Rapallo, non veniva reperito all’interno dell’abitazione; un lombardo di 25 anni, con precedenti di polizia, per inosservanza del foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno in questo capoluogo.

