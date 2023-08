Frate cade nella chiesa di San Nicolò, sul Monte di Portofino. Soccorso dai vigili del fuoco.

Oggi i Vigili del fuoco sono intervenuti sul Promontorio di Portofino, presso la chiesa di San Nicolò, per soccorrere il frate della chiesa. Il religioso era caduto all’interno del luogo sacro ed aveva urtato la testa, senza tuttavia perdere coscienza

I Vigili del fuoco, con la collaborazione del Soccorso Alpino, hanno stabilizzato l’uomo su una speciale barella da trasporto in montagna e lo hanno condotto in spalla a Punta Chiappa, dove lo attendeva il gommone ambulanza del 118 di Camogli per il trasporto in ospedale.

Mobilitati anche i Volontari del Soccorso di Ruta. Era stato allertato anche l’elicottero, poi s’è deciso per il trasporto “a spalle” verso l’approdo di Punta Chiappa.

La Chiesa di San Nicolò di Capodimonte si incontra lungo il sentiero che percorre il versante occidentale del Promontorio di Portofino, scendendo a piedi da San Rocco verso Punta Chiappa. Pregevole esempio di arte romanica, fiancheggiata dall’attiguo monastero e da un piccolo nucleo di case, conserva ancor oggi, nonostante le numerose traversie, l’antica struttura in pietra edificata secondo la tradizione nel XII secolo. All’interno, tra gli affreschi affiorati durante il restauro del 1925-26, ce n’è uno significativo, la più antica rappresentazione della “Stella Maris”: una barca nel mare in tempesta è soccorsa dalla Vergine che tiene in braccio il bimbo. La chiesa, posta su un piazzale in acciottolato restaurato nel 1971, è composta da una sola navata, è munita di un campanile quadrato e da una parte absidale perfettamente integra.

