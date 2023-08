Bimbo oncologico ordina fuori orario, McDonald’s riapre la cucina e recapita al Gaslini “happy meal” e tripla sorpresa

A raccontare quanto è successo sui social è stata l’infermiera e clown dottore presso Fondazione Dottor Sorriso Miriam “Virgola” Cambera, con l’intento di ringraziare i lavoratori del fast food e quelli di Just Eat. Il suo post è diventato virale

Tutto è successo nella notte tra il 9 e il 10 agosto.

«È la notte di San Lorenzo e R. 9 anni decide di ordinare un Happy Meal al McDonald’s – scrive l’infermiera -. Fa l’ordine su Just Eat troppo tardi. Il locale stava chiudendo. Leggono però l’ordine: Reparto Oncologia, Ospedale Pediatrico Gaslini… Riaprono la cucina, inviano l’Happy Meal e mettono dentro non una ma tre sorprese. Un ringraziamento ai lavoratori del Mc Donald’s della Stazione di Genova Brignole. La notte dei desideri è anche e soprattutto in queste piccole grandi cose».

L’Happy Meal è un pasto specificatamente creato per i bambini e venduto presso le catene di fast food McDonald’s sin dal 1980. Di solito l’Happy Meal è venduto all’interno di una scatola di cartone e a ogni pasto viene abbinato un giocattolo a sorpresa. Il piccolo R. se ne è visto recapitare ben tre.

Il post di Miriam “Virgola” Cambera su Facebook ha circa 2.500 condivisioni e 1.300 like solo sulla pagina originale. I lavoratori del fast food, punto vendita della catena multinazionale, hanno agito in silenzio, per fare una cosa buona senza cercare né il clamore né un “grazie”. Ora, però, sono in tanti a sapere che, anche se erano stanchi dopo una giornata di lavoro, hanno fatto comandare il cuore per regalare una piccola grande facilità a un bimbo che soffre.

