Ottantenne investito in via Barabino. In prognosi riservata al Galliera. Oggi 4 pedoni investiti di cui 3 alla Foce

Gli altri incidenti sono avvenuti in via Cantore, viale Thaon de Revel e viale Emanuele Filiberto Duca d’Aosta. I rispettivi feriti sono stati stati trasportati in ospedale in codice giallo, di media gravità. Anche il ferito di via Barabino era stato condotto in ospedale in codice giallo, ma al triage i medici hanno elevato l’urgenza a codice rosso e, alla fine, si sono riservati la prognosi

Un altro grave incidente, un altro anziano pedone in fin di vita. Stavolta è successo in via Barabino, angolo viale Brigate Partigiane, alla Foce, a mezzogiorno. Un pedone ottantenne è stato travolto. I soccorsi inviati dal 118 (auto medica Golf 1 e ambulanza della Croce Bianca Genovese) sono partiti in codice rosso per dinamica, poi degradato a giallo. Al pronto soccorso del Galliera, però, le condizioni dell’anziano, che a causa della caduta ha subito un forte trauma cranico, sono state giudicate più gravi e al triage è stato accettato in codice rosso, di massima gravità. Al termine degli accertamenti i medici si sono riservati la prognosi.

Sul luogo dell’incidente è stata inviata la pattuglia del nucleo Infortunistica del reparto Sicurezza stradale della Polizia locale per i rilievi utili a ricostruire cause e dinamica dell’incidente.

Il primo pedone della giornata era stato travolto a Sampierdarena, in via Cantore, poco dopo le 8:00. Due i feriti, soccorsi dal 118 con le ambulanze della Croce d’Oro di Sampierdarena e dei Volontari del soccorso di Fiumara, uno in codice verde e uno in codice giallo, e trasportati entrambi al Pronto Soccorso del Villa Scassi.

Un altro pedone è stato travolto da una moto alle 14:20 in viale Emanuele Filiberto Duca d’Aosta, nel quartiere della Foce. Si tratta di un ragazzo di 22 anni, soccorso in codice giallo dall’ambulanza della Nuova Volontari San Fruttuoso e trasportato in codice giallo al Galliera.

Solo 40 minuti più tardi, ancora alla Foce, una donna di 44 anni è stata investita in viale Thaon de Revel, anche lei da una moto. Soccorsa dai volontari di via Moresco, è stata trasportata al San Martino in codice giallo.

In copertina: foto di repertorio

