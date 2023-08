Meteo Arpal: temporali con forti piogge, colpi di vento e grandinate

Previsione per venerdì 4 agosto 2023

L’ingresso di aria fredda in quota favorisce la formazione di temporali sparsi anche di forte intensità con associate piogge forti, locali colpi di vento e grandinate. Fenomeni in estensione dalle zone interne verso le coste

Temperature: in calo, più deciso nelle valli interne. A Genova tra 23 e 28 gradi.

Umidità: su valori medio-alti

Venti: deboli o moderati in rotazione ciclonica sul golfo, da NNW in serata

Mare: molto mosso o localmente mosso per onda da SW, in allungamento la sera

Segnalazioni di Protezione Civile – temporali

Previsione per sabato 5 agosto 2023

L’aumento della pressione ed un contestuale ingresso di aria più secca favoriscono il ritorno di condizioni soleggiate su tutta la regione con clima fresco e ventoso

Temperature: minime in calo, massime in aumento

Umidità: su valori medio-bassi Venti: deboli settentrionali in rotazione da SW e rinforzo fino a moderati

Mare: mosso, temporaneamente poco mosso su coste centrali

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

Mi piace: Mi piace Caricamento...