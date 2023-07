Russo (Pd): «Palazzo della Fortezza abbandonato. Dal Comune risposte evasive su tempi di consegna al Municipio e destinazione d’uso»

«Così la pianificazione del rilancio della struttura, in stato di abbandono da più di 10 anni, continua a non partire, nel silenzio imbarazzante dell’amministrazione»

“Dopo oltre 6 anni, ossia tutto il corso dell’amministrazione Bucci a Genova, manca ancora una data certa, oltre a informazioni precise sulle indicazioni per l’uso degli spazi, per la consegna dal Comune al Municipio Centro Ovest di fondi e piano terra del Palazzo della Fortezza di Sampierdarena. Così la consigliera comunale Monica Russo (Pd) che oggi in Consiglio ha presentato un’interrogazione a risposta immediata sul tema.

«Come è stato correttamente riportato, per quanto riguarda il palazzo della Fortezza, attraverso i finanziamenti del PNRR sono appena iniziati i lavori di ristrutturazione del piano nobile e del secondo piano – ha risposto l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Corso all’interrogazione della consigliera del Partito democratico -. I lavori del piano terra e dei fondi sono terminati e vengono restituiti alla cittadinanza. L’obiettivo su cui vogliamo puntare è quello di destinarli a scopi di aggregazioni o per scopo associativo per portare un po’ di socialità in un territorio che ne necessità. In questo senso siamo allineati alla proposta del Municipio che ha, anche tramite l’assessore, espresso un uso sociale sia rispondente alle necessità. Stiamo valutando la concessione degli spazi a uso associativo».

Aggiunge Russo: «La risposta al mio 54 da parte dell’assessore Corso, intervenuta su mandato degli assessori Piciocchi e Maresca, non ha fatto altro che confermare confusione e immobilismo della Giunta. Nessuna data menzionata per la consegna degli spazi, nonostante i lavori di ristrutturazione siano terminati, e solo un generico accenno all’ipotesi di destinare le aree ad uso associativo, escludendo di fatto l’ipotesi d’integrazione con l’uso sociale e senza fornire maggiori indicazioni in merito. Un bilancio – sottolinea la consigliera – che non può che allarmare».

«Sull’argomento – conclude Russo – lo stesso Municipio, con l’assessore ai Servizi Sociali Stefania Mazzucchelli, ha più volte avanzato richieste di chiarificazione al Comune sia sui tempi di consegna sia sulla destinazione d’uso di fondi e piano terra, avanzando peraltro proposte costruttive e d’integrazione tra servizi sociali e usi associativi. Oggi però i dubbi restano molti e la Giunta Bucci non fa altro che confermare di non avere nessun piano di rilancio di Sampierdarena in grado di valorizzarne spazi e risorse».

