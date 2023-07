Travolta dalla passione al Porto Antico in una calda sera estiva. Denunciata una coppia

I due si sono abbandonati a un rapporto sessuale nella zona di Calata Falcone e Borsellino. Sono stati interrotti e denunciati dalla Polizia locale per atti osceni in luogo pubblico

Il caldo, si sa, gioca brutti scherzi e la stagione estiva è arcinota per gli amorazzi brucianti quanto effimeri. Ieri sera ad essere travolti dalla passione sono stati una donna italiana e un uomo straniero che, presi dalla necessità di soddisfare la voglia impellente, non hanno badato a scegliersi quantomeno un luogo appartato, ma si sono abbandonati a ben di più che qualche effusione nel bel mezzo del Porto Antico, frequentatissimo nelle roventi serate estive da chi cerca un po’ di refrigerio: comitive di giovani che al massimo ci avrebbero fatto su una risata, ma anche famiglie con bambini. Tanto più che l’ora non era proprio tarda: erano appena le 23:00.

La guardia giurata che controlla la zona si è imbattuta, nei consueti giri di perlustrazione, nell’amplesso consumato en plein air e ha chiamato la Polizia locale.

Gli agenti hanno interrotto l’idillio e, visto che i due erano sprovvisti di documenti, li hanno portati nella sede di piazza Ortiz per risalire alla loro identità. Lì la coppia ha terminato non certo in gloria la serata “romantica”.

Lei è una donna italiana già nota per le sue intemperanze alla Polizia locale del centro storico, lui uno straniero. Entrambi sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico.

