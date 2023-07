Controlli serali di PS, GdF e Pl, raffica di sanzioni. Alcuni giovani segnalati alla Prefettura per stupefacenti

Tra le varie sanzioni, una da 5mila euro per vendita abusiva, una per transito con monopattino in ara pedonale, tre a persone che hanno portato i cani in spiaggi. Il cane della Polizia di Stato leone fiuta cannabis nelle tasche e nelle scarpe di alcuni ragazzi. Due sanzioni per aver contravvenuto all’ordinanza anti alcol

La Polizia di Stato di Genova insieme alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale, alla luce delle criticità emerse nelle ultime settimane, ha implementato i servizi di vigilanza e sicurezza in diverse aree cittadine.

Levante

I controlli sono avvenuti prevalentemente nel litorale tra Vernazzola e Corso Italia unitamente alle unità cinofile. In orario serale, presso i Giardini Giuseppe Vitali, il cane Leone ha segnalato 3 giovani in possesso di sostanze stupefacenti i quali sono stati denunciati all’Autorità Amministrativa. Altri involucri contenenti cannabis sono stati rinvenuti nelle aiuole e sequestrati a carico di ignoti.

Nel frattempo la Polizia Stradale, con l’ausilio di personale sanitario della Polizia di Stato ha attivato un posto di controllo all’altezza di Piazzale Kennedy, sottoponendo 19 conducenti ad alcool test e 4 a test anti-droga di primo livello: una violazione amministrativa nel primo caso ed un’altra per autista positivo alla cannabis.

In zona Giardini di Quinto, sempre Leone ha individuato 2 soggetti che celavano all’interno delle scarpe un totale di circa 8 gr di cannabis.

Complessivamente in zona levante sono state identificate 190 persone e 28 veicoli. Centro

Effettuati controlli in zona Centro Storico, durante i quali sono state identificate 134 persone, di cui 37 con pregiudizi di Polizia.

In zona Sampierdarena e Fiumara identificate 116 persone, di cui 24 con pregiudizi di Polizia, mentre in orario serale nella zona adiacente la stazione di Brignole, sono state controllate 80 persone –due delle quali già raggiunte da avviso orale-, e 2 veicoli. Ponente

I controlli in spiaggia effettuati nel ponente genovese, in particolare nel litorale di Voltri hanno portato all’identificazione di 103 persone. Inoltre sono state effettuate: 3 perquisizioni personali estese anche ai veicoli ( tra cui un camper).

1 denunciato per possesso ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere e due sanzionati amministrativamente per possesso di sostanze stupefacenti con relativo ritiro delle rispettive patenti di guida.

1 contravvenzione di 5000 euro per vendita abusiva di alimenti e bevande

2 contravvenzioni in osservanza della nuova normativa sull’alcool.

1 contravvenzione per circolazione con monopattino in zona pedonale.

3 contravvenzione ai danni di persone che hanno condotto i propri cani in spiaggia.

1 sanzione amministrativa per turbativa della pacifica convivenza

3 sanzioni per inosservanza del Codice della Strada.

