Operatore Amiu aggredito al mercato, i sindacati chiedono la scorta della Polizia locale

Gianluca Marchiani, Umberto Zane, Stefano Scarpato e Laura Carletti, rispettivamente a nome di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel: «Il tema dei mercati rionali costituisce un “problema” che è stato sollevato più volte. Chiediamo all’Azienda e al Comune di farsi “garanti“ dell’incolumità dei lavoratori»

«Sabato scorso durante la pulizia del mercato rionale di Sestri Ponente un nostro collega è stato aggredito prima verbalmente e poi fisicamente riportando una prognosi ad oggi di 30 giorni! – raccontano i sindacati -. Riteniamo inaccettabile pensare che un lavoratore nell’ambito del proprio turno di lavoro corra il rischio di essere offeso e aggredito riportando lesioni gravi. Tutti i giorni i notiziari parlano di incidenti e nei casi più gravi anche di morti sui posti di lavoro o di aggressioni a coloro che spesso svolgono un pubblico servizio! È accaduto purtroppo anche ad un nostro collega».

«In particolare il tema dei mercati rionali costituisce un “problema” che è stato sollevato più volte, ma in questo caso a seguito di un’aggressione così violenta chiediamo all’Azienda e al Comune di farsi “garanti“ dell’incolumità dei lavoratori mettendo in

campo tutte le azioni necessarie, in particolare chiediamo che Amiu pretenda la presenza della polizia locale a tutela dei nostri operatori durante le operazioni di pulizia dei “mercati” per evitare il ripetersi di episodi simili in futuro – proseguono a Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel -. Vogliamo ribadire che i lavoratori, che tutti i giorni rappresentano l’Azienda per le strade della Città non sono in alcun modo i responsabili o del servizio che alcune volte risulta inadeguato o della Tari troppo alta, ma anzi sono

coloro che fanno si che tutte le attività vengano effettuate comunque, e nonostante le difficoltà quotidiane frutto delle “non scelte” fatte dalle amministrazioni comunali che si sono susseguite in questi anni!».

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...