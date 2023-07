Torriglia è il primo comune della Val Trebbia che vede installato sul suo territorio un ecocompattatore del progetto PlasTiPremia

La macchina “mangiaplastica”. che permette di accumulare punti per ottenere coupons e sconti nelle attività commerciali convenzionate, è stata inaugurata oggi, in piazza Erasmo Piaggio

All’evento inaugurale hanno partecipato l’Assessore Barbara Ballabene in rappresentanza del Comune di Torriglia, Gabriele Reggiardo, Consigliere delegato ai rifiuti e transizione ecologica per Città Metropolitana di Genova, Tiziana Merlino, dirigente Area Stakholders e Comunicazione AMIU Genova.

Nella stessa giornata, alle 10.30, presso il campo sportivo della cittadina, si è svolto un laboratorio con i ragazzi del centro estivo di Torriglia dedicato al corretto riciclo e alle buone pratiche sulla raccolta differenziata.

Le bottiglie conferibili sono quelle in PET (acronimo polietilentereftalato) alimentare come quelle per l’acqua, latte, bibite, olio, etc… . Va tenuto presente che una bottiglia in PET riciclata consuma meno energia rispetto ad una normale bottiglia di plastica riducendo le emissioni di anidride carbonica. «Oggi è stato ufficialmente inaugurato l’Ecocompattatore per le bottiglie di plastica in centro paese a Torriglia – spiega Maurizio Beltrami, sindaco di Torriglia -. In Val Trebbia, Torriglia è il primo comune ad averlo e ci auspichiamo un buon utilizzo da parte di tutta la cittadinanza. Negli ultimi anni sta cambiando il sistema di raccolta rifiuti, tematica da sempre di non facile gestione ed il nostro Comune promuove ogni iniziativa di AMIU volta ad aumentare la percentuale di differenziata. I correttivi in corso sono ancora molti, ma l’obiettivo è quello di avvicinarci ad una raccolta sempre più puntuale.

Ricordiamo agli utenti – prosegue il primo cittadino – che differenziando nel miglior modo possibile tutte le tipologie di rifiuto, non solo ci saranno benefici per l’ambiente in cui viviamo, ma ci sarà anche una riduzione dei costi di raccolta e smaltimento che impattano annualmente sulla TARI. L’Ecocompattatore, inoltre, premierà i cittadini più attenti erogando dei buoni sconto, attualmente spendibili negli esercizi convenzionati di Genova, in attesa di definire gli accordi tra AMIU e commercianti locali che desidereranno aderire all’iniziativa. Vista la tematica delicata ed al tempo stesso molto importante per il futuro, abbiamo deciso di invitare alle attività didattiche i ragazzi dell’Educamp, il centro estivo di Torriglia, nella speranza di sensibilizzare anche le nuove generazioni proprio perché sono il nostro futuro e l’ambiente ha bisogno di persone che lo rispettino e lo salvaguardino». Nella diffusione degli Ecocompattatori, con l’installazione odierna nel comune di Torriglia, si è arrivati a 10 macchine ‘mangia plastica’ posizionate nel Genovesato, oltre alle 18 macchine già installate a Genova, città italiana con il più altro numero di macchinari installati.

Ricordiamo che i Comuni che hanno accolto sul loro territorio gli Ecocompattatori già funzionanti sono rispettivamente: Campomorone, Crocefieschi, Ronco Scrivia, Savignone, Davagna, Isola del Cantone, Rossiglione, Arenzano, Cogoleto.

Anche in questa occasione per questo piano di sviluppo nell’installazione degli Ecocompattatori, AMIU ha ottenuto un finanziamento della Città Metropolitana di Genova, e dalla stretta collaborazione con il Consorzio di filiera degli imballaggi in plastica, COREPLA. «Questo punto di raccolta della plastica incentiva i cittadini a smaltire in maniera corretta, facilita il recupero della materia – dichiara Gabriele Reggiardo, consigliere delegato sui temi ambientali di Città Metropolitana di Genova – e allo stesso tempo offre un’agevolazione. Permette, inoltre, di avere le strade più pulite e con meno plastica, di fare del bene al territorio e di risparmiare sulle tasse sui rifiuti. Il nostro obiettivo è quello di potenziare le buone pratiche e di sviluppare la cultura del rispetto ambientale». «Il progetto PlasTiPremia – spiega Tiziana Merlino, dirigente Area Stakeholders e Comunicazione AMIU Genova – diffuso anche nei comuni del Genovesato dove svolgiamo i nostri servizi ambientali, oltre al primato nazionale che abbiamo a Genova, ha una funzione molto importante nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione ambientale che normalmente realizziamo. Fornire informazioni e conoscenze sulle buone pratiche, sulla qualità della raccolta differenziata e sulle tematiche ambientali permette ai cittadini di comprendere l’importanza di tutte le pratiche di tutela all’ambiente che promuoviamo. Vogliamo poi anche incoraggiare comportamenti e scelte consapevoli e responsabili verso la sostenibilità, con un ritorno utile e immediato per i cittadini con la raccolta punti delle attività commerciali convenzionate».

Coloro che utilizzeranno l’Ecocompattatore otterranno un punto per ogni bottiglia PET conferita e accumulando punti i cittadini usufruiranno di buoni e sconti nel circuito in oltre 200 attività convenzionate nel capoluogo ligure e nei comuni coinvolti; a questo si aggiungono premi gratuiti messi a disposizione dagli ideatori del progetto e da alcuni partner. Con lo sviluppo delle macchine installate, cresce di pari passo il numero delle attività commerciali che possono aderire al progetto gratuitamente e bisogna anche ricordare che accumulando i punti si possono ottenere sconti fino a 10 euro sulla spesa nei negozi e supermercati aderenti.

Ogni macchina è dotata di uno schermo sul quale compaiono le promozioni dei partner convenzionati, divisi per categoria merceologica (supermercati, ristoranti, farmacie/parafarmacie, abbigliamento, ecc).

Ricordiamo che la macchina sarà attiva dal lunedì al sabato e si consiglia di scaricare da Apple Store e Google Play la app Plastipremia, per avere sempre sotto controllo i punti accumulati e l’aggiornamento delle attività convenzionate.

Cosa conferire nell’Ecocompattatore:

Le bottiglie conferibili sono quelle in PET alimentare come quelle per l’acqua, succo di frutta, latte, bibite varie, olio etc.

