La navetta che sostituisce la metro cambia percorso. Ora passa da via Cantore

Cambio di percorso per la Navetta Sostituiva Metro NSM che da oggi, venerdì 7 luglio, transita in via Cantore anche in direzione Rivarolo, anziché in via Buranello. Restano invariate le 8 fermate già a servizio della linea.

Il nuovo percorso sarà il seguente. In direzione Rivarolo i bus, in partenza dal capolinea di via Fiume, percorreranno piazza Verdi, viale Duca D’Aosta, via Cadorna, via XX Settembre, piazza De Ferrari, via Roma, piazza Portello, largo Zecca, via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini D’Italia, via Adua, via Buozzi, via Milano, via Cantore, piazza Montano, via Reti, via Fillak, via Rossini, piazza Pallavicini (capolinea in coda alla fermata della linea 7).

In direzione via Fiume, i bus, in partenza dal capolinea di piazza Pallavicini, percorreranno via Rossini, via Jori, via Fillak, via Reti, piazza Montano, via Cantore, via Milano, via Buozzi, via Adua, via Gramsci, via delle Fontane, piazza della Nunziata, via Interiano, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile, piazza De Ferrari, via XX Settembre, via Fiume.

Restano invariate le fermate effettuate dalla linea NSM che sono le seguenti:

· Direzione Pallavicini: via Fiume (capolinea linea 16 codice 2621), piazza De Ferrari Metro (fermata codice 2641), via Gramsci Metro (fermata codice 0003), via Alpini D’Italia (fermata codice 0006), via Buozzi Metro (fermata codice 0008), piazza Montano (fermata codice 0105), via Canepari 1 (fermata codice 0137), piazza Pallavicini (capolinea in coda alla fermata linea 7 codice 0140).

· Direzione via Fiume: piazza Pallavicini, via Jori 3 (fermata codice 0169), via Cantore 1 (fermata codice 0086), via Buozzi Metro (fermata codice 0091), via Adua (fermata codice 0092), via Gramsci Metro (fermata codice 0093), piazza De Ferrari Metro (fermata codice 2492), via Fiume.

La navetta bus è gratuita negli stessi orari in vigore in metropolitana, vale a dire dalle 10:00 alle 16:00 e dalle 20:00 alle 22:00.

In concomitanza con i lavori in metropolitana, dal 3 luglio fino al termine dell’intervento, la biglietteria AMT della stazione di Brignole non è operativa. Restano aperte tutte le altre biglietterie, con gli orari indicati sul sito.

