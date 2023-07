Senza patente, non si ferma all’alt della Polizia locale e rischia di falciare un pedone. Inseguimento a Rivarolo

Alla fine l’uomo, che ha bruciato stop e incroci, è stato fermato in via Caneva, strada chiusa, rimediando una cospicua quantità di sanzioni

Alcuni chilometri di corsa sulle alture del quartiere della Valpolcevera, da via delle Tofane a via Caneva, dove la strada finisce contro un muraglione. Evidentemente il novello Nuvolari senza patente, alla guida di un’auto Toyota, non lo sapeva, perché è andato a infilarsi diritto nel cul de sac. Lì gli agenti del turno serale della Polizia locale, lo hanno fermato dopo che aveva rischiato di travolgere un pedone a un’attraversamento pedonale.

È successo poco dopo le 20:00 di ieri sera. Alla pattuglia del servizio serale del territorio della Polizia locale (5º distretto) si sono unite quelle della Sicurezza Stradale e del 6º distretto. Gli agenti, una volta fermata l’auto, hanno scoperto che l’uomo non aveva la patente in quanto gli era stata revocata. Lo hanno sanzionato per l’omessa precedenza al pedone, l’alta velocità nella strada angusta, per non essersi fermato agli stop e agli incroci, per aver forzato il posto di blocco oltre che, naturalmente, per la guida senza patente.

