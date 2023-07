Ventitré sanzioni della Polizia locale in due giorni per l’ordinanza anti alcol

Oltre alle persone pizzicate a bere fuori dai dehors, sono state sanzionate anche due persone in Valpolcevera e tredici in Valbisagno per ubriachezza manifesta. Stretta della PL in piazza Raggi. Bivacchi in Valpolcevera

Le sanzioni legate alla nuova ordinanza anti-alcol hanno portato a quattro sanzioni in zona Caricamento, otto in Valbisagno e 11 in Valpolcevera. Le multe per ubriachezza manifesta sono state invece due in Valpolcevera e 13 in Valbisagno. In Valpolcevera anche 11 sanzioni per bivacchi in luoghi pubblici.

Intanto aumentano le polemiche sui social a proposito del provvedimento draconiano che vieta di bere bevande alcoliche da asporto, permettendo solo il consumo nei dehors. Tra le accuse all’Amministrazione, quella di voler favorire i pubblici esercizi (solo nei dehors si può bere) e con essi i cittadini più abbienti che possono permettersi di consumare seduti al tavolino, dove il prezzo è maggiorato.

In copertina: foto di repertorio

