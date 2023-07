Nodo di San Benigno e casello di Genova Ovest paralizzati per i veicoli diretti al terminal traghetti

Un’altra serata di passione per gli automobilisti genovesi che hanno la sventura di finire nel traffico di veicoli e mezzi pesanti diretti al porto. Accessi a rilento e, a domino, si ferma tutta la viabilità in città e in autostrada

Ben dieci, tra le 19:00 e le 24:00 (quindi in sole cinque ore) le navi in partenza, di cui due dirette a Tunisi. Le navi dirette in destinazione extra Schengen comportano verifiche dei documenti più complesse, non fosse altro perché i documenti di molti dei passeggeri sono scritti in Arabo.

Il risultato della compressione delle partenze in poche ore è l’ormai consueto blocco estivo della viabilità e la solita via crucis per gli automobilisti, non solo quelli in uscita dal caselle di Genova Ovest, ma anche quelli sulla viabilità ordinaria. Un problema che dura da anni e che nessuno intende risolvere.

