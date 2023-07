Coperte e piumoni gettati dalla finestra sui cavi della luce. Due casi in pochi giorni

È successo qualche giorno fa a Molassana e ieri sera a Pra’, dove i fili elettrici sono stati anche danneggiati

In via Bernardini, a Molassana, a volare dalla finestra era stato un piumone. Dismesso per la stagione estiva e lanciato dalla finestra, era rimasto appeso ai cavi della luce. Sul posto erano intervenuti gli uomini del 4º distretto della Polizia locale che non avevano potuto che chiamare i Vigili del fuoco per la rimozione.

In quel caso la linea elettrica non era stata danneggiata, cosa che è successa, invece, ieri in via Ratto a Pra’ dove, all’altezza del civico 22, un materasso, con tutto il suo peso, ha rotto i fini ed è anche dovuta intervenire City Green Light per il ripristino.

