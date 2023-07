Domenica la “Dance parade 2023”, ecco come cambiano percorso i bus Amt

A seguito della chiusura al transito veicolare di alcune vie del centro città in occasione della manifestazione, domenica 2 luglio dalle ore 17:00 fino a cessate esigenze, le linee 15, 17/, 18, 18/, 20, 31, 35, 35/, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 606, 607, 618, 635, 640, 641, 649, 680, 685, 686, 687 e Volabus modificano il percorso. Ecco come



Linea 15

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di corso Buenos Aires, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume, piazza Verdi dove effettuano regolare capolinea. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 17/

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per viale Thaon di Revel, via Fiume dove effettuano capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus in partenza dal capolinea provvisorio di via Fiume, proseguono per piazza Verdi dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 18 e 18/

Direzione ponente: i bus giunti in piazza delle Americhe, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, corso Saffi, via Fiodor, via Corsica, corso Podestà, viale IV Novembre, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 20

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di corso Buenos Aires, proseguono per viale Brigata Bisagno, corso Saffi, via Fiodor, via Corsica, corso Podestà, viale IV Novembre, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, piazza Corvetto, via S.S. Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, piazza Verdi, viale Duca d’Aosta, corso Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 31

Direzione ponente: i bus, giunti in corso Marconi, proseguono per via Rimassa, corso Torino, corso Buenos Aires, viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume, piazza Verdi dove effettuano capolinea regolare. Direzione levante: i bus, in partenza da piazza Verdi, proseguono per viale Duca d’Aosta, corso Buenos Aires, corso Torino, via Rimassa, corso Marconi dove riprendono percorso regolare.

Linee 35, 35/ e 635

Direzione ponente: i bus, giunti in via mura di S. Chiara, proseguono per corso Podestà, viale IV Novembre, XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, piazza Corvetto, via XII Ottobre, viale IV Novembre, corso Podestà, via mura di S. Chiara dove riprendono regolare percorso.

Linee 36 e 606

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di corso Buenos Aires, proseguono per, viale Duca d’Aosta, piazza delle Americhe, via Canevari, corso Montegrappa, piazza Manin dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguono per via S.S. Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, piazza Verdi dove riprendono regolare percorso.

Linea 37

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza della Americhe, proseguono per piazza Verdi, via De Amicis dove effettuano capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via De Amicis, proseguono per piazza Verdi, via Invrea dove riprendono regolare percorso.

Linee 39, 40 e 640

Direzione ponente: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguono per via Canevari, corso Montegrappa, piazza Manin, via Assarotti, piazza Corvetto dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 42

Direzione ponente: i bus, giunti in via Barabino, proseguono per corso Torino, corso Buenos Aires, viale Duca d’Aosta dove effettuano capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di viale Duca d’Aosta, proseguono per corso Bueno Aires, corso Torino, via Barabino dove riprendono regolare percorso.

Linee 43 e 680

Direzione ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume, piazza Verdi dove effettuano regolare capolinea. Direzione levante: regolare percorso.

Linea 44

Direzione ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguono per viale Duca d’Aosta dove effettuano capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di viale Duca d’Aosta, proseguono per corso Buenos Aires dove riprendono regolare percorso.

Linea 46

I bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume, piazza Verdi dove riprendono regolare percorso.

Linea 47

I bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume, piazza Verdi, via Canevari dove riprendono regolare percorso.

Linee 49 e 649

Direzione mare: i bus, giunti in via Canevari, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume, piazza Verdi dove effettuano regolare capolinea. Direzione monte: percorso regolare.

Linea 607Direzione ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume, piazza Verdi dove effettuano regolare capolinea. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 618Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, corso Saffi, via Fiodor, via Corsica, corso Podestà, viale IV Novembre, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, piazza Corvetto, via S.S. Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, piazza Verdi, via Canevari dove riprendono regolare percorso.

Linee 641 e N2Direzione ponente: i bus, giunti al termine di corso Buenos Aires, proseguono per viale Brigata Bisagno, corso Saffi, corso Quadrio, via Fiodor, via Corsica, corso Podestà, via IV Novembre, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, piazza Corvetto, via S.S. Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, piazza Verdi, viale Duca d’Aosta, corso Buenos Aires dove riprendono regolare percorso.

Linea N1Direzione ponente: i bus, giunti nel sottopasso di via Canevari, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, corso Saffi, corso Quadrio, via Fiodor, via Corsica, corso Podestà, via IV Novembre, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per galleria Garibaldi, piazza Corvetto, via S.S. Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, piazza Verdi dove riprendono regolare percorso.

Linee 685, 686 e 687Direzione ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume, piazza Verdi dove effettuano regolare capolinea. Direzione levante: percorso regolare.

Volabus

Direzione aeroporto: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguono per via De Amicis, piazza Verdi, via Canevari, corso Montegrappa, piazza Manin, via Assarotti, piazza Corvetto dove riprendono percorso regolare. Direzione Brignole: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, piazza Corvetto, via S.S. Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, piazza Verdi dove effettuano regolare capolinea.

