Allarme per una foto di potenziali distacchi dal ponte sul Bisagno. Aspi: «È solo il ponteggio in smontaggio»

Sui social c’è chi parla di distacco di impalcature, chi di una grondaia, chi di semplici reti di contenimento strappate dal vento, chi si arrischia a parlare di pezzi caduti nel Bisagno, chi raccomanda di evitare di passare. Società Autostrade, però, smentisce crolli e spiega la foto e cosa sta veramente accadendo

Una foto pubblicata sul gruppo “sei di Marassi se…” è diventata virale sui social. Mostra quello che sembrerebbe un distacco a seguito del forte temporale che si è abbattuto sulla città in piena allerta gialla.

Quello che si vede, però, secondo Aspi p semplice materiale in corso di smontaggio. Ecco la nota della Società: «La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ci tiene a rassicurare i cittadini di via delle Gavette in merito ai ponteggi del viadotto Bisagno – si legge sulla nota -. Nessun pezzo è caduto a terra, la situazione è in sicurezza e sotto controllo nonostante le forti piogge. Nella giornata di oggi, nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione del viadotto, sono previste le fasi di smontaggio del ponteggio, che, avvenendo in altezza, vengono comunque eseguite con personale tecnico e movieri in viabilità ordinaria proprio per gestire l’eventuale caduta di oggetti. Una delle fasi di smontaggio prevede che la rete di protezione venga messa “in banda”, cioè appunto resti oscillante, per poi, una volta smontato il tavolato, essere rialzata e posta a protezione verticale. Il coordinamento della sicurezza è affidato al Rina che ha confermato la corretta esecuzione dei lavori».

Non ci sarebbe alcun pericolo, dunque.

