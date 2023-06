Palazzo Spinola e Palazzo Reale, Domenica (gratis) al Museo, visite guidate per bimbi e approfondimento su Luca Giordano

Domenica 2 luglio 2023 sarà anche l’ultimo giorno per poter visitare l’intera collezione di Palazzo Spinola e della Galleria Nazionale della Liguria perché dal 5 luglio al 5 agosto saranno chiuse per importanti lavori di aggiornamento degli impianti

Giovedì 29 giugno, alle ore 17:30, si svolgerà a Palazzo Spinola l’Appuntamento con…, l’iniziativa curata dai Musei Nazionali di Genova per approfondire la conoscenza delle opere esposte nelle mostre Highlights. Maestri dal ‘500 al ‘700 dai Musei Nazionali di Genova allestite a Palazzo Reale fino a domenica 24 settembre 2023.

In questo incontro, Marie Luce Repetto, a Palazzo Spinola, parlerà di Luca Giordano, nello specifico del nucleo di opere realizzate dal pittore napoletano quali la grande tela con il Ratto delle Sabine, acquisito per la Galleria Nazionale della Liguria, e l’Allegoria della Pace e della Guerra, appartenente alla collezione storica di Palazzo Spinola.

Approfondimento incluso nel prezzo del biglietto ridotto (€ 6,00); gratuito per i titolari della Card dei Musei Nazionali di Genova e aventi diritto.

Info e prenotazioni: palazzospinola@cultura.gov.it

Sabato 1° luglio 2023

Visita guidata per bambini e famiglie

a Palazzo Spinola

Sabato 1° luglio alle ore 15, a Palazzo Spinola, è in programma una visita guidata per bambini e famiglie dal titolo Occhio al dettaglio rivolta a bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni a cura del Servizio educativo dei Musei Nazionali di Genova, durante la quale i partecipanti verranno invitati a scovare particolari insoliti nelle opere d’arte conservate in museo e a scoprire tante curiosità su Palazzo Spinola e i suoi antichi abitanti.

Posti limitati con prenotazione obbligatoria a Tel. 010 2705300 / palazzospinola@cultura.gov.it

Gratuito per i bambini e i possessori di card annuale Musei Nazionali di Genova, € 6 per gli accompagnatori.

Domenica 2 luglio 2023 la “Domenica al museo” ad ingresso gratuito a Palazzo Reale e Palazzo Spinola

Domenica 2 luglio 2023, i Musei Nazionali di Genova –Palazzo Reale e Palazzo Spinola – sono aperti al pubblico dalle ore 13.30 alle ore 19.00 con ingresso gratuito.

A Palazzo Reale, oltre alla possibilità di visitare uno dei più vasti complessi architettonici sei-settecenteschi a Genova, con i suoi saloni di rappresentanza (ad esclusione della Galleria degli Specchi chiusa per restauri) completi di affreschi, stucchi, dipinti, sculture, arredi e suppellettili appartenuti alle famiglie nobili e reali che lo abitarono, sarà possibile accedere alla mostra Highlights. Maestri dal ‘500 al ‘700 dai Musei Nazionali di Genova allestita, fino al 24 settembre 2023, nel Teatro del Falcone di Palazzo Reale e dedicata al patrimonio delle collezioni dei Musei Nazionali di Genova, con oltre quaranta opere di grandi artisti come Joos van Cleve, Tintoretto, Orazio Gentileschi, Antoon van Dyck, Guercino, Grechetto, Bernardo Strozzi, cinque delle quali sono acquisti recenti da parte del Ministero della Cultura esposti per la prima volta.

In parallelo nelle sale del Piano nobile di Palazzo Reale la mostra WE LINKED PASSAGES. Maestri del ‘900 dalle collezioni private genovesi espone diciannove lavori di artisti della seconda metà del Novecento. Le opere, collocate all’interno delle sale, dialogano con le raccolte storiche creando inediti accostamenti in un fruttuoso incontro tra antico e contemporaneo, mettendo in luce l’importante ruolo del collezionismo di ieri e di oggi.

A Palazzo Spinola, sarà possibile ammirare le antiche cucine e gli ambienti di rappresentanza di una dimora sei-settecentesca diventata museo grazie alla donazione degli ultimi proprietari, oltre alla collezione storica, tra cui il Ritratto di Ansaldo Pallavicino dipinto da Van Dyck nella prima metà del Seicento, e al terzo piano, negli ambienti rinnovati di recente della Galleria Nazionale della Liguria, tanti capolavori, quali la scultura della Giustizia di Giovanni Pisano e lo straordinario Ecce Homo di Antonello da Messina.

Chiusura temporanea dei piani nobili Palazzo Spinola e Galleria Nazionale della Liguria

Domenica 2 luglio 2023 sarà anche l’ultimo giorno per poter visitare l’intera collezione di Palazzo Spinola e della Galleria Nazionale della Liguria perché dal 5 luglio al 5 agosto 2023 saranno oggetto di importanti lavori di aggiornamento degli impianti.

Durante questo periodo resteranno comunque fruibili al pubblico alcuni dei più importanti capolavori conservati nel palazzo, tra cui l’Ecce Homo di Antonello da Messina, il Ritratto di Giovan Carlo Doria a cavallo di Pieter Paul Rubens e il Piatto da parata con la Partenza di Cristoforo Colombo da Palos realizzato da Mathias Melijn.

Altri capolavori e le ultime acquisizioni della Galleria Nazionale della Liguria sono inoltre visibili nel percorso della mostra Highlights. Maestri dal ‘500 al ‘700 dai Musei Nazionali di Genova allestita presso Palazzo Reale, nello spazio espositivo del Teatro del Falcone, in via Balbi.

Contatti:

http://palazzorealegenova.beniculturali.it/ – Tel. 010 2710236, palazzorealegenova@cultura.gov.it

https://palazzospinola.cultura.gov.it/ – tel. 010 2705300 – palazzospinola@cultura.gov.it

