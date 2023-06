Controlli stradali dei CC, 6 denunciati per guida in stato di ebbrezza e uno perché guidava senza aver mai avuto la patente

È successo durante un controllo del territorio nel corso del quale sono state identificate circa 230 persone e controllata una cinquantina di veicoli. Nel corso dell’attività sono state arrestate 2 persone

Il primo arrestato è un 60 enne della Repubblica Ceca, gravato da pregiudizi di polizia, per violenza o minaccia e resistenza a P.U., rifiuto di fornire indicazione sulla propria identità. La scorsa serata a Lavagna, l’uomo, con un atteggiamento sospetto e ambiguo, si avvicinava ad una ragazza minorenne infastidendola. Una pattuglia della locale stazione carabinieri, nel transitare in zona, notava la scena ed interveniva. Alla richiesta di fornire i propri documenti, reagiva pronunciando frasi minacciose e scagliandosi contro i militari che lo bloccavano procedendo al suo arresto. Il secondo uomo finito in manette è un 50 enne georgiano con svariati pregiudizi di polizia, in esecuzione di ordine di carcerazione, poiché condannato a scontare oltre 4 anni di reclusione per il reato di furto. È stato associato presso il carcere di Genova Marassi.

Inoltre sono state denunciate 10 persone:

un italiano 50enne per evasione dagli arresti domiciliari;

un 65enne poiché, a seguito di un diverbio per futili motivi con un 55enne, lo

minacciava ed aggrediva provocandogli lievi lesioni;

un egiziano, con pregiudizi di polizia, per furto aggravato. Fermato per un

controllo identificativo a Sestri Levante, seguito perquisizione personale è stato trovato in possesso di un marsupio risultato asportato poco prima in spiaggia ad una turista lombarda. La refurtiva recuperata è stata restituita.

