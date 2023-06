Al IV Festival cinematografico Genova Reloaded, il 22 giugno, arriva Zerocalcare

Alle 18:00 si proietta “Margini” di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti. A presentare sarà proprio Michele Rech, fumettista e autore di serie televisive, intellettuale con un’anima da reporter, impegnato e ironico, amatissimo dal pubblico

Il IV Festival cinematografico “Genova Reloaded”, organizzato da Circuito con la direzione artistica di Giorgio Viaro e Alessandro Giacobbe, prosegue mercoledì 22 giugno con tre appuntamenti. Al cinema Sivori (salita Santa Caterina 54 r.) alle ore 18 per la sezione Cortocircuito si proietta “Margini” di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, presentato da Zerocalcare, che compare in un cameo e ha firmato la locandina del film. Alle ore 21 all’Arena sul Mare di Sturla, secondo incontro con Zerocalcare, seguito dalla commedia di culto “Animal House” di John Landis con John Belushi, in versione originale con i sottotitoli in italiano, distribuita in Italia da Academy Two. Alle ore 21 al cinema Sivori si può vedere “Le voci sole” di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi con Giovanni Storti e Alessandra Faiella, in gara al concorso nazionale Genova Reloaded. I film in concorso sono valutati dalla Giuria del Pubblico, che vota alla fine di ogni proiezione, e dalla Giuria Giovani, composta da 31 ragazzi dai 18 ai 29 anni. La premiazione si svolgerà 25 giugno a Circuito sul mare, l’arena estiva nei Giardini di via del Tritone.

“Margini” di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti (al Sivori alle ore 18) è una commedia italiana in cui si ride davvero, ma che ha il sapore amaro di una realtà che non sorride ai giovani e tantomeno agli artisti. La storia è ambientata a Grosseto nel 2008. Michele, Edoardo e Iacopo, amici da sempre, formano un gruppo street punk hardcore, ma non hanno una lira, un lavoro, e neppure un luogo in cui suonare. Miracolosamente sono chiamati come opening act della band americana Defense in tournée europea, ma la data del concerto viene poi cancellata. A Michele viene allora in mente di invitare i Defense a Grosseto, e altrettanto miracolosamente la band accetta: peccato che manchino il locale, l’impianto acustico e i soldi per i trasferimenti. Michele ha moglie e figlia, Edoardo un padrino dispotico, e Jacopo l’occasione di suonare per un’orchestra seria. Riuscire in quest’impresa, potrebbe significare la svolta della vita. Gli interpreti sono Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Matteo Creatini e Valentina Carnelutti. Ma compare in un cameo anche Zerocalcare, che presenta il film e ne ha firmato la locandina. Modera Giorgio Viaro, giornalista e direttore del mensile “Best Movie”.

Concluso l’incontro al Sivori, Zerocalcare si sposta al Circuito sul Mare di Sturla, dove alle ore 21 inizia l’evento speciale che prevede l’intervento del fumettista romano e la proiezione del film “Animal House” di John Landis, in versione originale con i sottotitoli in italiano, distribuito da Academy Two. Un’occasione per vedere uno dei film più divertenti della storia del cinema, trampolino di lancio per John Belushi, inserito dall’American Film Institute tra le 100 migliori commedie di tutti i tempi. Uscito in America il 28 luglio del 1978 e in Italia solo qualche mese dopo, racconta la storia della rivalità fra due confraternite, ambientata nel 1962. Da un lato gli Omega, belli ricchi e fortunati e dall’altro lato i Delta, squattrinati, senza regole e festaioli. Due matricole del College Faber, Larry e Kent, vogliono iscriversi a uno di club studenteschi. Rifiutati dall’Omega, frequentato dagli studenti di buona famiglia, trovano accoglienza allo sregolato Delta in cui l’elemento di punta è John Blutarsky (‘Bluto’), sporco, decisamente sovrappeso e assolutamente maleducato. Il rettore però ben presto decide di smantellare il club. La vendetta sarà devastante e Bluto ne costituirà lo stratega.

Il concorso cinematografico Genova Reloaded oggi si svolge alle ore 21 al cinema Sivori, con “Le voci sole”, opera prima di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi, con Giovanni Storti e Alessandra Faiella che interpretano marito e moglie alle prese con l’improvvisa e inaspettata popolarità ottenuta grazie ai social. Sullo sfondo della pandemia, Giovanni si ritrova senza lavoro ed è costretto a spostarsi in Polonia per lavorare in una fonderia. In Italia rimane la moglie Rita con il figlio, che una sera registra le istruzioni che la madre vuole lasciare a Giovanni affinché impari a cucinarsi un piatto di pasta. Finito sul web, il video diventa virale, trasformando “Rita e Giovanni” in un brand famoso sui social network. Giovanni, pur sfiancato dal lavoro, si presta a girare altri video di ricette su richiesta di Rita, attività che frutta alla famiglia sempre più soldi. Ma nel mondo digitale il vento può cambiare direzione molto rapidamente.

Il Festival, prodotto da Alesbet e Centro Culturale Carignano, è organizzato da Circuito con il sostegno di Academy Two, in collaborazione con Genova Palazzo Ducale, Europa Cinémas – Creative Europa Media, con il patrocinio di Rai Liguria e Regione Liguria. I main sponsor istituzionali sono BPER: Banca, City Green Light e Almo Nature – Fondazione Capellino. Lo sponsor del Festival è la Camera di Commercio di Genova.

BIGLIETTI

Film in concorso e rassegna Cortocircuito: € 3.50

Eventi speciali (Un mondo fantastico, Zerocalcare e Pierfrancesco Favino): € 8.50

Sono validi gli abbonamenti di Circuito, esclusi gli Eventi Speciali

INFO

Tel. 010/583261

segreteria@genovareloaded.it

www.genovareloaded.it

www.circuitocinemagenova.com

