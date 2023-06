Ufo nel cielo di Savona, una decina di testimoni da diverse zone. L’avete visto?

L’ufologo Maggioni spiega che, grazie a Fabio Ippoliti, ingegnere aerospaziale, è stato possibile escludere che si trattasse di satelliti in deorbiting o di altri tipi di satelliti convenzionali. Sono stati esclusi fattori convenzionali come volatili, palloni sonda, aerei e droni

Il mistero dell’oggetto caduto dal cielo a Savona si infittisce. Rimane ancora incerto se si tratti di un singolo oggetto o di più oggetti, poiché i filmati mostrano direzioni opposte

L’associazione A.R.I.A.. che studia i Fenomeni Aerei Non Identificati (UAP), ha riportato ulteriori dettagli sul presunto oggetto che è stato avvistato cadere dal cielo a Savona. Dopo aver diffuso la notizia, l’associazione è stata contattata da diverse persone che hanno fornito testimonianze dell’evento, arrivando a un totale di circa dieci testimoni. La stragrande maggioranza di essi proviene da Savona, ad eccezione di una persona residente ad Alessandria che si trovava in visita nella zona.

L’ufologo Angelo Maggioni ha tenuto una riunione con il suo staff per analizzare il caso, ammettendo che presenta diversi aspetti poco chiari e complessi. Innanzitutto, si stima che l’evento sia iniziato intorno alle 12:00 e si sia concluso poco dopo le 13:30, prolungandosi per oltre un’ora e mezza (uno dei casi più duraturi mai registrati in Liguria). L’oggetto è stato sottoposto a un’attenta analisi mediante programmi altamente professionali come AMPED, comunemente utilizzato nei tribunali e dalle forze dell’ordine per le analisi forensi. I risultati non hanno evidenziato manipolazioni o alterazioni esterne sull’oggetto. Inoltre, sia i due video che la foto fornita dalla testimone di Alessandria mostrano un oggetto con le stesse dimensioni e consistenza.

Un altro aspetto misterioso è che l’oggetto fotografato e ripreso nel video appare in direzioni opposte. La prima segnalazione, proveniente da una testimone di nome Emanuela che si trovava alla rotonda dell’uscita dell’autostrada verso Legino, mostra l’oggetto alto nel cielo, presumibilmente oltre i 1000 metri, con una lunga scia di fumo di colore bianco acceso (talvolta fucsia). L’oggetto si stava dirigendo verso mare aperto e Genova. La seconda segnalazione è stata fatta da un testimone di nome Marco, che si trovava presso il centro commerciale Le Officine alle 13:40.

Nel breve video da lui registrato, si osserva lo stesso oggetto con le medesime caratteristiche dell’avvistamento precedente, ma questa volta l’oggetto si muove in direzione della valle di Vado, opposta rispetto al mare. La stessa direzione è stata rilevata anche nell’oggetto fotografato dalla testimone alessandrina dal ristorante Green. I tre testimoni erano in compagnia di altri amici che hanno assistito all’evento, coinvolgendo complessivamente una decina di persone.

Il fenomeno avvistato non sembra riconducibile a una spiegazione naturale, come ad esempio fulmini globulari o formazioni di plasma causate da energie elettriche nella ionosfera. Non risultano notizie di oggetti precipitati, come aerei o meteore, sebbene sia emersa addirittura l’ipotesi di un presunto UFO crash.

Nonostante gli sforzi dell’associazione, non è ancora stata trovata una valida spiegazione per l’evento . Pertanto, si invita chiunque abbia ulteriori testimonianze, video o foto a contattare l’associazione tramite l’indirizzo e-mail angelomaggioni71@gmail.com. La collaborazione del pubblico potrebbe essere fondamentale per approfondire lo studio di questo enigma e cercare di risolvere il mistero dell’oggetto caduto dal cielo a Savona.

