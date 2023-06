Amt cerca esperti meccatronici, ecco come candidarsi

Sul sito dell’azienda pubblicato l’avviso ricerca personale da selezionare e da tenere in evidenza per eventuali assunzioni all’interno della funzione manutenzione bus nelle proprie rimesse urbane. Tutti i requisiti e i punteggi

L’operaio meccatronico bus, si legge sulla ricerca di personale, «svolge attività di manutenzione programmata e correttiva prevalentemente su Autobus o automezzi aziendali in genere, impiegando strumentazione diagnostica dedicata, attrezzature meccaniche manuali, attrezzature tipiche di officina (ponti/colonne di sollevamento, sollevatori da fossa, etc.) e strumentazione di precisione».

Le competenze necessarie sono:

conoscenza degli attrezzi di lavoro e degli utensili propri della specializzazione, delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

conoscenza dei principi di funzionamento dei motori endotermici a ciclo diesel e dei principali componenti e complessivi installati sul veicolo;

conoscenza e capacità relative all’assemblaggio di parti meccaniche, elettriche, elettroniche e piccole riparazioni delle stesse;

conoscenze di componentistica meccanica varia (ingranaggi, valvole, pompe);

capacità di analisi e ricerca guasti di tipo meccanico;

capacità di analisi e ricerca guasti di tipo elettrico/elettronico ai componenti del veicolo;

capacità di lettura di disegni e schemi elettrici/elettronici di veicoli e relative simbologie;

capacità di interpretare il comportamento degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici per adottare i percorsi diagnostici più brevi ed efficaci;

pratica d’uso delle apparecchiature di diagnosi su apparati elettronici;

pratica di intervento su impianti dotati di controlli ABS/ASR;

attitudine al lavoro in squadra e predisposizione al lavoro in autonomia;

motivazione e disponibilità ad operare su turni diurni/notturni, feriali/festivi, anche in esterna;

conoscenza delle procedure e delle norme di sicurezza relative alla manutenzione di veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida;

conoscenza dei principi di funzionamento dei veicoli a trazione elettrica, con alimentazione a batteria o ibrida, e dei principali componenti e complessivi installati sul veicolo o ausiliari ad esso, quali: batterie per alimentazione veicoli, sistemi di ricarica delle batterie (flash, overnight, etc.), sistemi di regolazione e controllo delle ricariche, sistemi di monitoraggio delle batterie, etc.

REQUISITI OBBLIGATORI

A) Operaio Meccatronico Bus

Almeno 12 mesi di esperienza, documentabile e recente, nella manutenzione di autoveicoli;

Essere nati dopo il 1° gennaio 1994.

B) Operaio Esperto Meccatronico Bus

Almeno 5 anni di esperienza, documentabile e recente, nella manutenzione di autoveicoli.

Per entrambi i Profili A) e B)

Obblighi formativi di legge assolti;

Patente di guida cat. B.

REQUISITI PREFERENZIALI

Esperienza in attività di manutenzione su autoveicoli leggeri e/o pesanti maturata negli ultimi dieci anni, documentabile e superiore a quella richiesta obbligatoriamente: fino a un massimo di punti 30.

La suddetta esperienza verrà valutata per ambito, specialità e durata da una Commissione Tecnica AMT rispetto a quanto richiesto dalle attività e dalle competenze descritte nel Profilo;

diploma quinquennale/quadriennale tecnico indirizzo Meccanico / Meccatronico / Elettronico / Elettrico : punti 5 ;

; qualifica triennale/attestato professionale biennale indirizzo Meccanico / Meccatronico / Elettronico / Elettrico in alternativa ai titoli superiori sopradescritti: punti 3 ;

; altre qualifiche, abilitazioni e attestati tecnici specifici e/o in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 conseguiti dopo il 01/01/2018: fino ad un massimo cumulativo di punti 5.

PARTECIPAZIONE E ITER DI SELEZIONE

Requisiti richiesti per la partecipazione alla Selezione

Possono accedere alla Selezione solo i candidati che possiedono i requisiti obbligatori richiesti. Il possesso e la valutazione dei requisiti preferenziali concorrerà all’attribuzione di un punteggio per proseguire nell’iter di Selezione.

Modalità di partecipazione alla Selezione

Per manifestare il proprio interesse alla Selezione è necessario compilare per il Profilo di interesse entro il 30 giugno 2023 uno dei seguenti Moduli online:

La Selezione è rivolta indistintamente a uomini e donne (D.Lgs. 198/2006), a candidati che risultino appartenenti alle categorie protette (L. 68/99), nonché ai dipendenti delle Società Partecipate dal Comune di Genova (in applicazione del Regolamento per le Società Partecipate e del Protocollo di Intesa 3 dicembre 2018 tra Comune di Genova e Confederazioni CGIL, CISL E UIL).

Sono esclusi dalla Selezione candidati che hanno concluso il rapporto di lavoro con AMT per ragioni disciplinari.

Eventuali curricula inviati in precedenza o trasmessi con altro mezzo non saranno presi in considerazione per questa Selezione.

FASE 1 Screening candidature

Per ciascun Profilo ricercato saranno valutati tutti i cv pervenuti e presi in considerazione solo i candidati in possesso di tutti i requisiti obbligatori. Al termine dello screening verranno formate due distinte graduatorie e saranno preliminarmente avviate alle fasi successive di Selezione le persone che si collocheranno nelle prime 30 posizioni delle stesse, denominate ‘Graduatoria Preliminare A’ e ‘Graduatoria Preliminare B’, generate in base alla valutazione dei requisiti obbligatori e preferenziali.

Si precisa che, in caso di elevata numerosità di candidature per uno o entrambi i Profili, l’Azienda si riserva di portare alla Fase 2 della Selezione le persone che si collocheranno nelle prime 30 posizioni delle ‘Graduatorie Preliminari’ generate dai risultati di un test tecnico/attitudinale specifico per ogni Profilo ricercato, curato da una Società esterna specializzata, di cui verranno date eventuali istruzioni su questa pagina web a conclusione della ricezione di tutte le candidature.

FASE 2 Colloquio Tecnico/Motivazionale in Azienda

Il colloquio, valutato in sessantesimi, sarà volto ad accertare e ad approfondire le competenze tecniche dichiarate e la motivazione al ruolo. Per considerare superato il colloquio individuale occorre raggiungere un punteggio minimo di 36/60. I candidati che avranno superato il colloquio accederanno alla prova pratica di mestiere, Fase 3 della Selezione.

FASE 3 Prova Pratica e Graduatorie Finali

La prova di mestiere si svolgerà in una Rimessa urbana AMT e sarà volta a verificare quanto emerso nel colloquio e le abilità manuali del candidato; la stessa sarà valutata in quarantesimi. Coloro che otterranno un punteggio superiore a 24/40 saranno collocati in due distinte Graduatorie Finali A e B espresse in centesimi (somma punti colloquio e punti prova) finalizzate all’assunzione e valevoli 24 mesi a partire dalla data di pubblicazione.

A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

AMT declina ogni responsabilità in caso di mancato recapito della convocazione a causa di errato inserimento da parte del candidato del proprio indirizzo e-mail.

In caso di esaurimento di una o entrambe le Graduatorie Finali, l’Azienda, per rinnovate esigenze, si riserva di convocare alla Fase 2 della stessa Selezione i candidati che si saranno collocati nelle posizioni successive alla 30ª delle rispettive Graduatorie Preliminari.

REQUISITI NECESSARI PER L’ASSUNZIONE

L’eventuale inserimento in Azienda sarà subordinato a:

superamento visita medica, effettuata per accertare l’ idoneità fisica alla mansione

possesso dei seguenti ulteriori requisiti :

: godimento dei diritti politici

assenza di condanne penali/procedimenti penali pendenti

buona conoscenza della lingua italiana

per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno per motivi di lavoro in corso di validità

limitatamente al Profilo A, non aver compiuto i 30 anni di età.

Il mancato possesso dei requisiti sopra indicati e/o dichiarazioni non corrispondenti a verità rese nel corso delle varie fasi della Selezione, comporteranno l’esclusione dall’eventuale inserimento in Azienda. In caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, AMT si riserva di procedere ad eventuali segnalazioni agli Organi competenti, ai sensi della normativa vigente.

Le assunzioni potranno essere effettuate nelle diverse forme previste dalle Leggi e dai Contratti in vigore, sulla base del vigente CCNL Autoferrotranvieri, ai sensi del R.D. 148/31, con tempistiche che verranno decise in base alle esigenze organizzative e di servizio aziendali. Qualifica e parametro retributivo saranno commisurati all’effettiva professionalità del candidato.

Qui la pagina web Amt della ricerca di personale

