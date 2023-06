Il Suq Festival compie 25 anni e torna dal 16 al 25 giugno al Porto Antico

Anteprima teatrale il 15 giugno e un libro in uscita che ripercorre la storia della manifestazione

Il Suq Festival compie 25 anni e li festeggia dal 16 al 25 giugno al Porto Antico di Genova con un programma ricco di novità ospitato nell’immancabile scenografia originale e nel bazar di nuovo al completo. L’anteprima teatrale del 15 giugno sarà a bazar chiuso, ma il giorno dopo le porte si apriranno sui colori, i profumi di spezie, i sapori, le culture del mondo che si incrociano a tavola, nella musica, negli incontri, nel teatro, nei laboratori e in tutte le attività che quest’anno troveranno spazio non solo al Porto Antico, ma anche all’Isola delle Chiatte e al Tiqu. Da un quarto di secolo il SUQ Festival dà vita ad una esperienza unica. Crea un’atmosfera accogliente e magica che ci ricorda come sia possibile conoscersi e dialogare anche parlando lingue diverse. Divertirsi, imparare e riflettere, tutti insieme. È un luogo simbolico, fortemente mediterraneo, ma è anche un esperimento artistico e sociale unico nel suo genere, un modo di ripensare il teatro e le sue funzioni.

Ideato da Valentina Arcuri e Carla Peirolero, che ne è anche direttrice artistica, vede all’opera uno staff di 40 persone per curarne tutte le fasi della produzione, con la direzione organizzativa di Emanuela Scagno.

«Da venticinque anni il Suq Festival Teatro del Dialogo rappresenta una manifestazione diventata ormai identitaria della nostra città e alla quale il Comune di Genova è da sempre legata – dichiara l’assessore alle Pari opportunità e al Marketing territoriale Francesca Corso -. Lo scambio culturale, l’animazione, il bazar, le occasioni di incontro e di confronto sono solo alcune delle caratteristiche di questa rassegna in continua evoluzione e colma di suggestioni che si intrecciano nel tempo della vita e della storia in modo stimolante e coinvolgente per persone di tutte le età».

«25 anni sono un traguardo importantissimo – sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova Mauro Ferrando – Nato da un’idea tanto semplice quanto geniale e all’avanguardia, mettere a confronto culture e tradizioni del mondo nella città mediterranea storicamente tra le più significative per gli scambi e le contaminazioni, il Suq ha visto in questi anni una crescita costante contribuendo in maniera determinante ai processi di integrazione. Siamo orgogliosi di questa fruttuosa collaborazione che ha portato, in un quarto di secolo, a una perfetta identificazione tra il luogo e l’evento».

«Il SUQ -– afferma Carla Peirolero, direttrice del Suq Festival e Teatro – è nato come esperimento artistico e sociale in ribellione a un certo tipo di cultura elitaria; in tal senso è anche un modo di ripensare il teatro e le sue funzioni, prima di tutto quella di rappresentare la realtà, o perlomeno di tenerne conto.E l’interculturalità è un elemento fondante dei nostri tempi ».

Il traguardo dei 25 anni sarà celebrato da un libro che racconta il cammino del Festival e delle attività del Suq attraverso tante e prestigiose firme, ciascuna delle quali ha scelto una parola da cui partire. “Le voci del Suq”, dedicato a Roberta Alloisio e don Andrea Gallo, esce a giugno per l’editore Altreconomia ed è curato da Giulia Alonzo e Oliviero Ponte di Pino con Alberto Lasso e Carla Peirolero. Al SUQ sarà presentato il 18, per ripercorrere un’avventura iniziata nel 1999 come un esperimento innovativo e audace e che poi si è consolidata sino ad essere un riferimento d’eccellenza per i temi interculturali in Italia e in Europa.

Al centro del Festival la rassegna Teatro del Dialogo con 8 spettacoli, di cui due prime nazionali e un’anteprima nazionale. Sono dedicati al dialogo tra culture, testimoniano un forte impegno civile, intrecciano prosa, musica, disegni animati. Come già annunciato, il cartellone teatrale si aprirà il 15 giugno, un giorno prima dell’apertura ufficiale del festival, con lo spettacolo di Andrea Pennacchi “Welcome to Pojanistan”, una descrizione ironica e sprezzante del razzismo che circola come un virus in Italia. In programma due prime nazionali: “I racconti di Penda” con Bintou Ouattara (il 18), un omaggio alla tradizione orale dei Peul, un popolo nomade che vaga dalla Mauritania al Camerun, e “La señora” (19 e 20), nuova produzione della Compagnia del Suq che lascia ampio spazio alla musica tradizionale sefardita per delineare una figura di donna, Grazia Nasi, conosciuta come l’ebrea errante, nata nel 1510 in Portogallo che ha lottato in difesa degli ebrei e dei marrani perseguitati. Anteprima nazionale per “Antigone. Tragedia con canzoni” del Teatro dei Borgia (il 22), che prende spunto dalla tragedia di Sofocle per parlare di pandemia, lutti e impossibilità di celebrare i funerali. Da non perdere: “La luce intorno” del Teatro dell’Argine (il 21) che parla di migrazione, famiglia ma anche del rapporto dell’attrice Micaela Casalboni con il suo lavoro; “Libia. Il racconto di un paese oltre la notizia” (il 24) di Francesca Mannocchi con i disegni di Gianluca Costantini e la regia di Davide Sacco, “SID – Fin qui tutto bene” (il 25) con Alberto Boubakar Malanchino, storia di un italiano di origine algerina, bello, intelligente, raffinato lettore, che uccide le sue vittime soffocandole con un sacchetto di plastica dei marchi alla moda, spettacolo frutto di un’indagine in un quartiere periferico di Torino. Infine “LiberaTutti” (il 23) con i giovanissimi artisti di ScenaMadre sostenuti dal progetto Start&Go, che ci raccontano come la competizione nello sport possa diventare dannosa e comica.

Gli spettacoli teatrali sono gli unici eventi a pagamento del Festival e quest’anno, nel decennale della morte di Don Gallo, sono legati a una speciale iniziativa solidale: chi acquista un biglietto degli spettacoli del 25° Suq Festival riceverà un coupon che vale una donazione di Coop Liguria a favore del progetto Solidal Market di Comunità San Benedetto al Porto.

Al SUQ Festival non manca mai la musica, che quest’anno spazia dalla dance, al gipsy, ai canti del Maghreb, all’elettronica, alla canzone d’autore. Si comincia con la Fanfara Station (il 17) composta da Marzouk Mejri, Charles Ferris, Ghiaccioli e Branzini, un trio di musicisti che suonano tantissimi strumenti: le percussioni scascika, tar, bendir, darbuka e tabla che si intrecciano con la tromba, il trombone, il clarinetto e i tre fiati tunisini. Sullo stesso palco, nella Giornata Europea della Musica (il 21) il Suq ricorda Ezio Bosso, compositore, pianista e direttore d’orchestra tra i più famosi a livello internazionale. Sul palco l’orchestra giovanileTrillargento che eseguirà brani del maestro e la sorella Ivana Bosso per un ricordo dell’artista. Musica con i Gipsy Balkan (il 22) presentati dal progetto europeo Hero per l’inclusione sociale di Rom e Sinti. Previsto, in chiusura, il concerto Altre città invisibili con Federico Sirianni (il 25) che porta al Festival il suo ultimo lavoro dedicato a Italo Calvino, nel centenario della nascita.

Saranno presenti i grandi temi dell’attualità, dai diritti alla crisi internazionale, dai fenomeni migratori all’emergenza climatica, interpretati con sguardo interculturale, attento e originale. Cinzia Leone (il 17) con il nuovo libro “Vieni tu giorno nella notte” (Mondadori) racconta con coraggio il dolore atroce della perdita di un figlio e il bisogno di utopie. Fabrizio Gatti (il 23) con il nuovo libro “Nato sul confine” (Rizzoli) attraversa di nuovo il mare, dalla Libia al largo di Lampedusa, per raccontarci il viaggio di una famiglia siriana, e di tante altre famiglie dal destino simile, verso la salvezza. Farian Sabahi (il 25) con “Noi donne di Teheran” (Jouvence) descrive cosa vuol dire essere bambine, ragazze, donne in un paese complesso e affascinante, pieno di potenzialità̀ e contraddizioni com’è l’Iran. Il tutto nello spirito del Suq, aperto e a tutte le età, giocoso, stimolante e che fa riflettere.

La Giornata Internazionale del Rifugiato, il 20 giugno, è dedicata a Don Andrea Gallo, grande amico del SUQ scomparso dieci anni fa, il 22 maggio 2013. Sarà presentato il graphic novel Allargo le braccia e i muri cadono” di Claudio Calia (Feltrinelli Comics) insieme a Walter Massa, Ivano Bosco e con la partecipazione della cantautrice Giua. Fra le iniziative della giornata lo Speed-Date della conoscenza per favorire il confronto tra giovani di diverse comunità religiose di Genova con la cittadinanza tutto, con l’obiettivo di stimolare il dialogo in un momento storico complesso in cui la guerra è alle porte dell’Europa.

Un ricordo, il 21 giugno, sarà dedicato a Paolo Odone, recentemente scomparso. Una figura eminente della città, già presidente della Camera di Commercio di Genova e grande amico del SUQ Festival. Un incontro conviviale con degustazioni di pasticceria e di cocktail analcolici in collaborazione con Ascom e Genova Gourmet Bartender. Partecipano Alessandro Cavo Confcommercio Genovae Marina Porotto Terziario Donna.

Ampio spazio sarà dedicato al tema dell’ambiente con gli appuntamenti di #ecosuq2023 con attività educative, incontri, associazioni che anno dopo anno hanno reso il Festival un luogo di ricerca e di sviluppo delle buone pratiche per la sostenibilità ambientale. Il programma pensato in collaborazione con Cittadini Sostenibili vede tra gli ospiti, l’eco-narratrice Elisa Nicoli (il 19) per esplorare il tema dell’eco-minimalismo e capire quanto le nostre scelte quotidiane facciano la differenza; di spicco la guerrilla cleaning (il 17) per liberare il centro storico dai mozziconi di sigaretta, in collaborazione con il Patto di Sussidiarietà del Centro Storico; l’anno scorso in due ore ne sono stati raccolti 25.000. Una novità è CarLOTTA’S Race (il 23) prima bici cargo libera a Genova, percorrerà le strade cittadine in una “gara” bici-macchina con destinazione finale il SUQ in Piazza delle Feste, a cura di Goethe-Institut Genua. Molte attività e incontri avranno come focus gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.



Immancabile Chef Kumalé con i suoi showcooking che insieme alle 11 cucine diverse da assaggiare presenti al 25° SUQ Festival – indiana, araba, sud est asiatica, messicana, nordeuropea, senegalese, persiana, tunisina, siriano – libanese, peruviana, vegana – permette un viaggio esclusivo e ghiotto nelle tradizioni gastronomiche del mondo. Il primo showcooking all’inaugurazione sarà dedicato alle tradizioni dei cibi africani in collegamento alla Settimana Italia Africa del Consorzio SpeRa. Novità di quest’anno, la collaborazione con To Good to Go per la lotta contro lo spreco alimentare.

Come sempre le bambine e i bambini, durante tutto il SUQ Festival, troveranno molte attività dedicate a loro: laboratori, giochi, danze per imparare e divertirsi, in apertura alle ore 16.

Patrocinato da UNESCO Commissione Nazionale Italiana e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il 25° Suq Festival vede come principali Partner istituzionali il Ministero della Cultura, la Regione Liguria e il Comune di Genova. Maggior sostenitore è la Fondazione Compagnia di San Paolo. Importanti partner sono Porto Antico di Genova Spa e Camera di Commercio di Genova. Tra gli sponsor e gli eco partner gli storici Novamont Spa, Coop Liguria, Amiu, Emac, CGIL-SPI. Partner culturali sono Goethe-Institut Genua, Ateatro.it, TIQU Teatro Internazionale di quartiere, Consorzio SPeRA, Genova Capitale Italiana del Libro. Tra le collaborazioni Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, Patto Centro Storico di Genova. Il Suq ringrazia Franca Speranza e Andrea Cosulich.

Media Partner RAI Radio 3 RAI Cultura oltre a RAI Liguria.

Socialmedia partner TrovaFestival, Fattiditeatro.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito esclusi gli spettacoli teatrali, che sono comunque a prezzi accessibili, invariati da 10 anni: €10 (intero) e €7 (ridotto per possessori SUQ CARD e Soci Coop). Per gli spettacoli del mattino alle 10.30) €4.

Rassegna Ecosuq, la cultura per l’ambiente, l’ambiente per la cultura

Principali appuntamenti in collaborazione con Cittadini Sostenibili

Con in patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

SABATO 17 GIUGNO

H 10

Mozziconi di sigarette – La NUOVA sfida!

Mozziconi di sigarette – La sfida!

Ritorna la guerriglia cleaning per liberare il centro storico di Genova dai mozziconi di sigaretta! Un mozzicone abbandonato non solo sporca la città, ma è una minaccia per l’ambiente ed il mare. Un anno fa abbiamo raccolto ben 25.000 mozziconi in appena due ore: vogliamo battere questo record… e abbiamo bisogno anche di te!

A cura di Suq Genova, Cittadini Sostenibili, associazioni e realtà locali. Nell’ambito del Progetto di Comunità Centro Storico di Genova; in collaborazione con Comune di Genova e Amiu Genova.

H 16

SUQ DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

Il Parco Dentro – Gioco di carte

Un gioco per prendersi cura dell’ambiente. Un gioco per tutte le età in cui vince chi riesce a limitare gli sprechi e ottimizzare le risorse a disposizione abbinando “carte tema” (cibo, acqua, rifiuti, energia, trasporti) a “carte comportamento”.

A cura di Coop Librotondo, Coop La Comunità in collaborazione con Cittadini Sostenibili, Legambiente Liguria APS, Suq Genova

con il sostegno economico di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Carige

H 17

IL RITORNO DEL COUSCOUS CLAN

Showcooking e degustazioni

A cura di Vittorio Castellani aka Chef Kumalé

E con Marzouk Mejri, musicista dei Fanfara Station e rappresentante di Amazir Toubourba.

Il Couscous e le antiche varietà di grano tunisino con degustazione di tabulé.

DOMENICA 18 GIUGNO

H.19.30

APERITIVO SOLIDALE

L’impegno di Coop a supporto dei piccoli produttori locali è parte integrante della filosofia alla base della linea Solidal.

LUNEDÌ 19 GIUGNO

H. 16

SUQ DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

Quante ne sai?

Un ecolaboratorio dove poter scoprire i trucchi per un riciclo virtuoso e quindi poter fare una corretta raccolta differenziata.

Saranno più bravi gli adulti o i ragazzi?

A cura diRelazioni Esterne e Comunicazione di Gruppo AMIU Genova

Per tutte le età

H. 18

Eco-Minimalismo

Incontro con la green content creator ed econarratrice Elisa Nicoli

Per esplorare il tema dell’eco-minimalismo e degli stili di vita sostenibili. Per capire quanto le nostre scelte quotidiane facciano la differenza.

Con Serena Folco e Pietro Rosso Sfuso Diffuso

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO

H 16

SUQ DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

La casetta delle api

Laboratorio a cura di Irene Scali Suq Genova

Partendo dai brick dei succhi di frutta e utilizzando poi cartoncini o anche materiale naturale come le canne di bambù, fogliame e legnetti, si realizzerà, con la tecnica del riuso, una casetta per le api da portare a casa e porre nei propri giardini/terrazzi/balconi.

GIOVEDÌ 22 GIUGNO

H. 17

IL VETRO NOSTRO AMICO

Incontro con Tiziana MerlinoDirigenteAMIU Genova;Luca ZaneResponsabile comunicazioneAMIU Genova; Re.vetro

Incontro sul tema del riciclo del vetro e l’eccellenza della Liguria per presentare la nuova campagna di comunicazione ambientale dedicata al riciclo del vetro, un’iniziativa che vede in stretta collaborazione AMIU e ReVetro per la creazione di un mix di attività volte a far conoscere e migliorare le pratiche per un corretto smaltimento del vetro.

VENERDÌ 23 GIUGNO

H.17

TERRARIO FAI DATE

Laboratorio con Federica Colombino, Sandra Chierici. Marco Montanaro

Sai come si prepara un mini terrario di succulente? Un workshop pratico per portare a casa la conoscenza base sul mondo di questi piccoli ecosistemi e il frutto dell’esperienza di questo laboratorio, ossia la costruzione di un terrario.

A cura di Associazione Le Serre di San Nicola

H. 19

SPAZIO ESTERNO

CARLOTTA’S RACE

CarLOTTA, prima bici cargo libera a Genova, percorrerà le strade cittadine in una “gara” contro una macchina con destinazione finale il Suq in Piazza delle Feste. La velocità non sarà però il solo parametro di valutazione: tempi di percorrenza, impatto ambientale, costi complessivi e anche lo stress di parcheggiare saranno conteggiati.

a cura di Goethe-Institut Genua in collaborazione con tRiciclo, Mentelocale Genova, Forum Freie Lastenräder, Officina Meccanica Valle, Lightning Bike, FIAB Genova – Amici della Bicicletta, Medici per l’Ambiente, Biciofficina della Maddalena, Cittadini Sostenibili e Suq Genova

Per avere in comodato d’uso CarLotta di t’Riciclo: www.cargolibera.it

SABATO 24 GIUGNO

H 17

Salvare il mondo a tavola

Intervengono Sara Giorgi Cittadini Sostenibili, Chiara Paoli docente di Ecologia applicata e contabilità ambientale, Università di Genova. Partecipano esponenti di Jaa Nù Vegan Food e VeGenova.

Con un occhio di riguardo per i dati che ci offre la scienza e l’aiuto di alcuni testi rappresentativi del tema, una chiacchierata col pubblico sui temi dell’alimentazione e del clima: si parlerà dell’impatto ambientale del cibo che abitualmente consumiamo e di quali siano le scelte più semplici per ridurlo.A cura di Cittadini Sostenibili e VeGenova

H. 21

Le rinnovabili come chiave per la transizione energetica in Liguria

Modera Andrea Cavalleroni di Cittadini Sostenibili. Partecipano esponenti di CER SoLE ed ènostra

Solare, fotovoltaico ed eolico sono il modo per produrre energia meno caro della storia dell’umanità. Cosa vuol dire? A parte i vantaggi in bolletta, cosa potremo fare con le rinnovabili nei prossimi anni?

Ne parliamo con esponenti di CER SoLE (Comunità energetica rinnovabile Solidale, Libera, Ecologica), prima comunità energetica rinnovabile di quartiere a Genova e con ènostra, la più grande cooperativa energetica d’Italia.

DOMENICA 25 GIUGNO

H 16

SUQ DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

IL BURATTINO DAI 3 VOLTI

Laboratorio creativo Alla scoperta del Mater -BI bioplastica degradabile e compostabile

A cura di Irene Scali Suq Genova

Teatro del dialogo, le schede degli spettacoli

GIOVEDÌ 15 GIUGNO

Anteprima teatrale a bazar chiuso

H 21.30

Piazza delle Feste – Palco Suq

WELCOME IN POJANISTAN

di e con Andrea Pennacchi

produzione Boxer Teatro

Con una fulminante e impertinente serata d’autore Andrea Pennacchi inaugura la rassegna teatrale del 25° Suq Festival

con la dirompente energia comica dei suoi personaggi. Uno per tutti il Poiana che, attraverso la sua inequivocabile cadenza veneta, disegna un mondo in cui si può rispecchiare l’Italia tutta. Alla fine ci se rende conto che non si salva davvero nessuno. Nemmeno noi che, in fondo, ridiamo anche perché ci sentiamo coinvolti in qualcosa che, quasi certamente, riconosciamo.

DOMENICA 18 GIUGNO

H. 21.30

I RACCONTI DI PENDA

Prima nazionale

dai racconti di Ahmadou Hampate Ba

con Bintou Ouattara e con Souleymane Diabate voce, kora, n’goni e tama

regia di Filippo Ughi

produzione Piccoli Idilli

in collaborazione conSuq Genova Festival e Teatro

Adatto anche a un pubblico di bambini

In replica lunedì 19 giugno e martedì 20 giugno ore 10.30

Biglietti: serale € 10 ridotto € 7 – mattino € 4

Un viaggio intriso di magia e mistero, tra alberi che parlano, aquile reali, canti, balli e legami destinati a durare in eterno. Nello stile dei griot, Bintou Ouattara, accompagnata da tamburi parlanti, flauti e kora, porta il pubblico nel cuore della cultura africana. Lo spettacolo, in prima nazionale al Suq Festival, propone una tessitura sapiente tra le storie raccolte dal grande antropologo ivoriano Ahmadou Hampate Ba e quelle ascoltate dalla Compagnia Piccoli Idilli nel corso di numerosi viaggi in Africa Occidentale.

LUNEDÌ 19 GIUGNO

H. 10.30

I RACCONTI DI PENDA

(replica)

H. 21.30

ISOLA DELLE CHIATTE

LA SEÑORA

prima nazionale

spettacolo musicale

un’idea di Franco Minelli e Alessandra Ravizza

cura drammaturgica Enrico Campanati, Carla Peirolero

con Carla Peirolero, Alessandra Ravizza canto

Franco Minelli oud, Marika Pellegrini percussioni, Angela Zapolla violino,arrangiamenti musicali Franco Minelli

allestimento scenico e costumi Elisa Gandelli, Arianna Sortino

regia Enrico Campanati, aiuto regista Alberto Lasso

produzione Suq Festival e Teatro

La Compagnia del Suq dedica la sua ultima produzione, in prima nazionale, ad una figura femminile dal carisma eccezionale: Grazia Nasi, anche conosciuta come l’ebrea errante, che nel 1500, a capo di un impero finanziario derivato dal monopolio delle spezie dedica la sua influenza a salvare gli ebrei perseguitati, meritandosi l’appellativo onorifico de La Señora. In scena la sua storia si intreccia con i canti del repertorio sefardita, un universo musicale mediterraneo fatto di poesia, risate, storie ed emozioni, “uno spazio reale e immaginario, pieno di sole e di mare”.

In replica martedì 20 giugno ore 19.30 e 21:30

MARTEDÌ 20 GIUGNO

Giornata Mondiale del Rifugiato

H. 10.30

I RACCONTI DI PENDA

(replica)

H 19:30

ISOLA DELLE CHIATTE

LA SEÑORA

(replica)

spettacolo musicale

un’idea di Alessandra Ravizza

cura drammaturgica Enrico Campanati, Carla Peirolero

con Carla Peirolero, Alessandra Ravizza canto

Franco Minelli oud, Marika Pellegrini percussioni, Angela Zapolla violino,regia Enrico Campanati, aiuto regista Alberto Lasso

produzione Suq Festival e Teatro

Biglietti: intero € 10 ridotto € 7

H 21:30

ISOLA DELLE CHIATTE

LA SEÑORA

(replica)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO

H. 21.30

ISOLA DELLE CHIATTE

LA LUCE INTORNO

di Nicola Bonazzi

con Micaela Casalboni

autòmata e creazioni in legno Giovanni Dispenza disegno luci Eva Bruno

aiuto regia Caterina Bartoletti

regia Nicola Bonazzi e Micaela Casalboni

foto di Davide Saccà

produzione Teatro dell’Argine

“Questa è la storia di un migrante ma non è una storia di migrazione; è la storia di un padre ma non è una storia di paternità; è la storia di un figlio ma non è una storia familiare; è la storia di una persona psicologicamente fragile ma non è una storia di depressione. È anche la storia di noi e di cosa significa fare teatro, oggi”. Spettacolo ispirato all’incredibile storia di Sekou, un ragazzo africano che prima insegue, poi rifugge, poi è costretto ad indagare la propria complessa vicenda familiare, perché, in fondo, «siamo quello che siamo grazie alla nostra storia».

GIOVEDÌ 22 GIUGNO

H. 19.30

ISOLA DELLE CHIATTE

ANTIGONE

tragedia con canzoni

Anteprima nazionale

Drammaturgia di Elena Cotugno

Con Elena Cotugno, Christian Di Domenico

Musicisti in scena Luna D’Intino (voce), Allegra Micaglio (voce e flauto traverso) e Sabino Rociola (chitarra e voce)

Coach di canto e supervisione musicale Gianni Golini

Artigiano dello spazio scenico Filippo Sarcinelli

Costumi Elena Cotugno

Tanatologa Maria Angela Gelati

Ideazione e regia Gianpiero Alighiero Borgiaproduzione

Teatro dei Borgia in coproduzione con Compagnie l’Eygurande (Francia) e con Centro Teatrale Bresciano e Cooperativa La Rete

In anteprima al Suq Festival il nuovo spettacolo del Teatro dei Borgia, Antigone: tragedia con canzoni che vuole esplorare la fragilità umana e riattivare il rapporto con il dolore. Il canto, nelle sue diverse declinazioni, funge da tramite tra umano e divino, tra classicità e modernità per raccontar l’uomo moderno che non ha tempo di fermarsi, di dedicare tempo alla scomparsa di una persona cara e che non permette alla memoria di farsi presenza.

Biglietti: intero € 10 ridotto € 7

VENERDÌ 23 GIUGNO

H. 21.30

LIBERATUTTI

drammaturgia di Marta Abate e Michelangelo Frola

con Simone Benelli, Francesco Fontana, Damiano Grondona,

Chiara Leugio, Sofia Pagano Soares

regia Marta Abate e Michelangelo Frola

produzione ScenaMadre

coproduzione Gli Scarti ETS

con il sostegno di Comune di Genova-progetto Start and Go, Teatro Pubblico Ligure

“Io non accetto di perdere, non lo accetto proprio. L’ho imparato dalla vita. Per me contano la grinta e l’aggressività, la determinazione e la concentrazione sui propri obiettivi. Io ho la missione di vincere”. LiberaTutti è la storia di due ragazze e due ragazzi in fissa con lo sport e la voce di un allenatore che sogna un cambiamento. Si vuole ridere e far ridere di cose che si sentono e si vedono negli spogliatoi, in campo, nei film e sui giornali sportivi che, senza volerlo e per i loro eccessi, hanno un notevole potenziale comico.

Biglietti: intero € 10 ridotto € 7

SABATO 24 GIUGNO

H. 19.30

TEATRO TIQU

LIBIA

Il racconto di un paese oltre la notizia

dal libro di Francesca Mannocchi e Gianluca Costantini (Mondadori)

ideazione e spazio Davide Sacco e Agata Tomšič / ErosAntEros

testo Francesca Mannocchi

disegni Gianluca Costantini

con Younes El Bouzari e Agata Tomšič

musiche ed esecuzione dal vivo Bruno Dorella

drammaturgia Agata Tomšič

regia Davide Sacco

animazioni video Majid Bita e Michele Febbraio

voce di Tewa Hanen Shushan

produzione ErosAntEros – POLIS Teatro Festival in collaborazione con ARCI

con il supporto di progetto CURA 2021

Partendo dalla potente opera di graphic journalism dell’artista-attivista Gianluca Costantini e della giornalista d’inchiesta Francesca Mannocchi, Davide Sacco e Agata Tomšič trasformano immagini e parole in uno spettacolo di forte impegno civile e di alto valore estetico, che crea l’occasione per confrontarsi con il musicista Bruno Dorella. Tre gli elementi fondamentali: voci, musica e disegni animati. Il tema è la Libia dei nostri giorni, ma una Libia diversa da quella dei telegiornali e dei social media.

Biglietti: intero € 10 ridotto € 7

DOMENICA 25 GIUGNO

H. 19:30

TEATRO TIQU

SID – Fin qui tutto bene

da un’idea di Ivan Bert e Girolamo Lucania

con Alberto Boubakar Malanchino

sound design e colonna sonora live Ivan Bert e Max Magaldi regia e drammaturgia Girolamo Lucania

produzione Cubo Teatro – Il Cerchio di Gesso

La storia di SID è un film senza montaggio, un torrenziale monologo che è un concerto hip hop suonato dal vivo: scorrono schegge di vita, di bullismo, di consumo, di ragazzi annoiati, di droga, desolazione, di vagabondaggi nei “templi del consumo”. SID è il frutto di un’indagine su un quartiere multietnico della periferia torinese con protagonista Alberto Boubakar Malanchino, interprete di grande sensibilità, noto al pubblico televisivo e cinematografico.

Gli spettacoli teatrali sono gli unici eventi a pagamento del Festival

Biglietti: intero € 10 ridotto € 7 spettacoli al mattino €4

Biglietti acquistabili su Viva Tickett e Happy Tickett e al Suq Festival (orario 18/21)

Mi piace: Mi piace Caricamento...