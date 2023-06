Il galeone genovese vince la 68ª edizione del Palio delle Repubbliche Marinare

Nella città della della Laguna, il nostro equipaggio si è imposto, nell’ordine, su Venezia, Amalfi e Pisa. I complimenti del presidente della Regione Giovanni Toti

Si è svolta nel pomeriggio di oggi, sabato 3 giugno, la 68ª edizione del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, un percorso di duemila metri, con partenza dal Ponte dell’Aurelia e arrivo in Canal Grande, che ha visto trionfare il galeone bianco dei genovesi, seguito dal verde di Venezia, terza Amalfi e al quarto posto Pisa.

“Complimenti all’equipaggio di Genova che si è aggiudicata la 68esima edizione del Palio delle Repubbliche Marinare battendo Venezia, Amalfi e Pisa. Faccio i miei più sentiti complimenti ai giovani atleti che hanno firmato un’impresa storica e riportato la vittoria a Genova per il secondo anno consecutivo. Come lo scorso anno è stata vittoria spettacolare con un gruppo di giovani atleti molto motivati che rappresentano il nostro futuro”. Così il presidente della Regione Giovanni Toti dopo la vittoria di Genova nel Palio delle Repubbliche Marinare.

I genovesi si sono assicurati la vittoria per il secondo anno consecutivo, e il terzo in 4 anni (vinse anche l’edizione che precedette lo stop per la pandemia) mantenendo così “in casa” il trofeo conquistato lo scorso settembre 2022.

“Complimenti all’equipaggio di Genova che, dopo una gara estenuante, si aggiudica questa edizione del Palio. I nostri ragazzi, nel campo di gara di Venezia, hanno preceduto la padrona di casa, Amalfi e Pisa e noi siamo orgogliosi di loro” ha commentato così la vittoria il sindaco di Genova Marco Bucci.

Ad assistere al Palio a Venezia in rappresentanza del Comune di Genova c’era l’assessore allo Sport Alessandra Bianchi: “Un’emozione fortissima veder vincere i nostri ragazzi per il secondo anno consecutivo questo Palio così antico, suggestivo e pieno di storia; sono stati bravissimi, in netto vantaggio su Venezia già dalla seconda boa, non hanno mai mollato e anzi hanno accelerato negli ultimi metri, dimostrando tenacia, forza e passione. Una superiorità riconosciuta da tutti e che tutti hanno voluto applaudire all’arrivo dei ragazzi dopo la gara. Il mio ringraziamento va anche al Mister, allo staff e a chi li ha supportati dalla tribuna fino alla fine. E sono molto fiera di ospitare a Genova l’edizione 2024 del palio, nell’anno in cui la città sarà capitale dello sport, e cercheremo di mantenere il titolo e conquistare il primo posto gareggiando in casa”.

“Complimenti a Genova- ha detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnano- che ha fatto veramente una gara eccezionale”.

Insieme ai sindaci di Pisa, Amalfi e Venezia l’assessore Bianchi ha assistito anche alla regata mista che si è svolta il 2 giugno, e che ha visto l’equipaggio genovese, formato da tutte donne, ottenere il secondo posto, dopo Amalfi, che gareggiava con un equipaggio misto uomini e donne. “L’equipaggio femminile genovese- ha concluso l’assessore allo Sport Alessandra Bianchi- è arrivato dietro solo ad un equipaggio misto, risultando quindi vincitrice tra le donne in gara, e questo è per noi un motivo di grande orgoglio, pronte a fare sempre meglio anche il prossimo anno”

