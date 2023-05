Nella notte code e caos post partita per la chiusura di via di Francia e dell’autostrada A7. Via Pinetti chiusa per fuga di gas

Una giornata infernale per la viabilità: al mattino la chiusura della A12 per il sopralluogo dei tecnici della Procura nella galleria Monte Sperone, nel pomeriggio un’auto a fuoco tra il bivio tra A7 e A10 e bivio tra A7 e A12 che ha obbligato alla chiusura del tratto per il ripristino notturno dell’asfalto. Ricominciate le code per l’imbarco sui traghetti. Infine la chiusura di via di Francia e della rampa di uscita dalla sopraelevata per lavori

Via di Francia e la rampa a scendere della Sopraelevata sono sono state chiuse a partire dalle 22:00.

Il risultato è stato un ingorgo notturno e per molti genovesi ha significato impiegare più di un’ora per ritornare a casa. Un surplus di veicoli in strada, nonostante l’ora, è stato generato dai tifosi in rientro al termine della partita della Sampdoria allo stadio Ferraris. Rallentamenti, in serata, sono stati generati anche dall’afflusso di mezzi per l’imbarco sui traghetti. Tutto a pesare sulla viabilità del nodo di San Benigno. Inoltre, in giornata molti si erano spostati con i mezzo privati per l’annunciato sciopero, con corteo, di alcuni sindacati autonomi.

Insomma, la tempesta perfetta che ha causato molte proteste sui social da parte di chi è rimasto incolonnato. Di fatto, il passaggio dalla strada più vicina al mare era inibito dal cantiere e tutto è andato a confluire su via Cantore, dove all’altezza del Novotel c’erano due pattuglie della Polizia locale a fronteggiare, in piena notte, un traffico da ora di punta. Il tutto peggiorato dalla necessità di chiudere il tratto autostradale tra il bivio tra A7 e A10 e bivio tra A7 e A12 dove nel tardo pomeriggio è andato a fuoco un veicolo che ha causato gravi danni all’asfalto. Dopo lo spegnimento del rogo e la rimozione del mezzo, alla luce del caos della viabilità che si era nel frattempo generato, Aspi ha deciso di differire alla notte i lavori necessari a scarificare e riasfaltare. Anche questo ha appesantito la situazione venutasi a creare tra la mezzanotte di ieri e l’una e mezza di oggi

Intanto, in un’altra zona della città, in via Pinetti, dalle 21:20, la strada è stata chiusa all’altezza del civico 125 per la rottura di un tubo del gas. Sul posto, oltre alla Polizia locale, anche i Vigili del fuoco. Dopo la messa in sicurezza la via è stata riaperta a senso unico alternato fino alla fine della partita e nuovamente chiusa per mezz’ora dalle 23:20 per permettere l’intervento dei tecnici Ireti. Nuovo senso unico da mezzanotte fino alle 4:30 quando i tecnici hanno terminato il loro lavoro.

