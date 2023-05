In A12, cavi cadono sui veicoli in transito. Tre feriti

Il cavo sarebbe stato agganciato e strappato da un pullman che li avrebbe strappati. I feriti sono stati soccorsi alle 18:25 dal 118 e trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi in codice verde e in codice giallo

Dalle ore 20:15 circa sull’autostrada A12 Genova-Sestri Levante è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 in direzione Genova.

Il provvedimento è stato adottato per consentire le necessarie attività di verifica e successivo rispristino dopo che un cavo all’interno della Galleria Monte Sperone, per cause in via di accertamento, ha urtano alcuni veicoli in transito.

A seguito dell’evento tre persone risultano lievemente ferite.

Sul luogo dell’evento, oltre al personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, sono intervenuti le pattuglie della Polizia Stradale e i soccorsi sanitari: le ambulanze della Croce Verde San Gottardo (una della sezione Burlando).

Al momento sono in corso le operazioni per installare una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la circolazione in direzione Genova.

Agli utenti che lungo la A12 sono diretti verso il capoluogo ligure si consiglia di uscire alla stazione di Genova Est e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare in autostrada in A7 a Genova Ovest.

Mi piace: Mi piace Caricamento...