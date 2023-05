Oggi il passaggio del Giro d’Italia, le modifiche alla viabilità su strade e autostrade e del servizio dei bus

L’organizzazione della corsa comporterà alcune modifiche alla viabilità in tutti i Comuni del territorio toccato dalla gara ciclistica. Le deviazioni temporanee ai percorsi delle linee bus saranno gestite dal personale graduato di Amt, presente sul territorio, in coordinamento con la Polizia Locale

In occasione del Giro d’Italia 2023, che transiterà nella provincia di Genova oggi, mercoledì 17 maggio, il servizio Amt verrà modificato secondo i provvedimenti di viabilità previsti dagli organi competenti.

Oggi, mercoledì 17 maggio la corsa ciclistica transiterà nella provincia di Genova dal Passo del Bracco, nel Comune di Carro, indicativamente verso le ore 13.10, raggiungendo Sestri Levante (ore 14.05 circa) e Chiavari (ore 14.14) da dove imboccherà la SP225 della Val Fontanabuona in direzione Genova. Giunti a Ferriere (ore 14.56 circa), i ciclisti transiteranno nella galleria della Colla (15.20 circa) per dirigersi a Montoggio (ore 15.37), Casella (ore 15.44 circa), Busalla (ore 15.53 circa), Borgo Fornari (ore 15.55 circa) dove proseguiranno per il Passo della Castagnola. I tratti di strada interessati al passaggio degli atleti verranno chiusi al traffico veicolare indicativamente 2 ore e mezza prima e verranno riaperti 15 minuti dopo il transito dell’auto riportante il segnale “Fine gara ciclistica”.

Per consentire il passaggio della 106ª edizione del Giro d’Italia – undicesima tappa “Camaiore-Tortona” che si svolgerà oggi mercoledì 17 maggio, sarà necessario chiudere le seguenti stazioni, sulla A7 Serravalle-Genova:

-dalle 13:00 alle 17:00, sarà chiusa la stazione di Busalla, in uscita per chi proviene da Genova e da Milano/Serravalle.

In alternativa, Aspi consiglia di uscire alla stazione di Ronco Scrivia;

-dalle 14:00 alle 17:00, sarà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia, in uscita per chi proviene da Genova.

In alternativa, Aspi consiglia di uscire alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.

