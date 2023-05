Domenica torna Bimbimbici. A Genova la manifestazione nazionale della Fiab con uno sguardo alla solidarietà e uno alla cultura

Una grande festa itinerante per promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi,con in più un importante risvolto solidale e il coinvolgimento di Palazzo Ducale

Domenica 14 maggio torna in tutta Italia l’appuntamento con “Bimbimbici”, la manifestazione nazionale da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) che si svolgerà anche a Genova con un’allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine, da piazza Tommaseo fino a piazza De Ferrari.

“Bimbimbici”, manifestazione nazionale di FIAB giunta quest’anno alla 23esima edizione, ha il patrocinio di Comune di Genova, SIP-Società Italiana di Pediatria, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Euromobility, Confindustria ANCMA e ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani.

L’evento, rivolto principalmente a bambini, ragazzi e loro accompagnatori, nasce come occasione di festa per le persone di ogni età che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere rispettando l’ambiente. Ma rappresenta anche un’opportunità per sollecitare una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili, con l’obiettivo di aumentare la vivibilità dei centri urbani e restituire lo spazio pubblico alle persone.

Il programma genovese prevede:

Ore 9.00, ritrovo in piazza Tommaseo, raggiunta in autonomia dalle famiglie. Apertura delle iscrizioni, registrazione e consegna dei gadget ai partecipanti. Attenzione, leggere prima il regolamento sul sito internet di FIAB Genova al link https://www.adbgenova.it/images/regolamento_bimbimbici.jpg

Ore 9.30, partenza della carovana in bici (bambini e adulti che li accompagnano) scortata dalla Polizia Locale di Genova e dai volontari FIAB lungo il percorso: corso Buenos Aires – via Cadorna – Giardini di Brignole lato est

Ore 10.15-11.15, Giardini di Brignole lato est: scuola di Mountain Bike a cura della ASD Deep Bike e scuola di sicurezza stradale a cura della Polizia Locale genovese

Ore 11.20, ripartenza della carovana (sempre scortata) lungo il percorso: Via Cadorna – Via XX Settembre – Piazza de Ferrari. Giro della fontana e foto di rito

Ore 12.00, termine della manifestazione

Quest’anno l’evento genovese di “Bimbimbici” avrà un importante risvolto solidale. Infatti, alla manifestazione sarà presente con una raccolta fondi FMRB ODV, il Fondo Malattie Renali del Bambino che dal 1977 offre sostegno economico e logistico alle famiglie in difficoltà dei bambini ricoverati nel Reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Le donazioni contribuiranno all’acquisto di nuove e sofisticate apparecchiature diagnostiche all’avanguardia per le cure dei piccoli malati.

Alla partenza in piazza Tommaseo, tutti i bambini riceveranno in regalo i palloncini FMRB che rappresentano simbolicamente i bimbi malati ricoverati nel Reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto del Gaslini, i quali “parteciperanno” alla carovana grazie ai fantastici piccoli amici che legheranno i palloncini alle loro biciclette.

Dopo la consegna ai “bimbimbici” degli attestati di partecipazione FMRB, i volontari dell’associazione regaleranno anche ai piccoli degenti del Gaslini i loro attestati di partecipazione, in un simbolico “passaggio di testimone” tra i bimbi.

Gli adulti e i bambini partecipanti a “Bimbimbici” troveranno tre postazioni per contribuire allaraccolta fondi: una in piazza Tommaseo, una ai Giardini di Brignole lato est e l’altra a Palazzo Ducale, tra le 12 e le 13, davanti alla biglietteria.

Ulteriori informazioni sul sito internethttps://www.fmrb.it/

Inoltre, sempre grazie alla collaborazione e ospitalità di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, i partecipanti a “Bimbimbici” potranno entrare alla mostra di Giuseppe Cominetti con le seguenti modalità: gratis i bimbi e i ragazzi fino ai 18 anni, tariffa ridotta per gli adulti.

L’edizione 2022 di “Bimbimbici” ha visto più di 220 eventi in 18 regioni, oltre 220 città coinvolte (tra cui Genova) per un totale di oltre 43mila partecipanti.

«In questi anni sta crescendo da parte di tutti, istituzioni, associazioni e cittadini, la consapevolezza che una mobilità urbana più attiva, green e sostenibile, è un fattore decisivo per il miglioramento della qualità di vita delle persone, con importanti benefici per la salute individuale e collettiva – dichiara l’assessore alla mobilità integrata, trasporti e ambiente Matteo Campora – “Bimbimbici” sarà un’altra importante occasione per abituare grandi e piccoli a una mobilità più efficiente e sicura, grazie anche ai corsi di educazione stradale tenuti dalla nostra Polizia Locale. Infine, come Comune di Genova, continueremo a promuovere e sostenere tutti i nuovi progetti di mobilità scolastica e sostenibile, come abbiamo fatto ad esempio la settimana scorsa con l’inaugurazione del pedibus della scuola Ariosto dell’Istituto Comprensivo Certosa, ideato dalla Consulta delle Elette del Municipio Valpolcevera».

«Costruire una città a misura di bambino è un obiettivo della nostra Amministrazione che, per essere raggiunto, ha bisogno anche di eventi di notevole richiamo per grandi e piccoli – commenta la consigliera delegata ai grandi eventi Federica Cavalleri – “Bimbinbici”, organizzato da FIAB Genova, rientra alla perfezione nella nostra vision che vede gli eventi come fattori di grande crescita culturale e sociale. Crediamo che la mobilità sostenibile e ciclabile possa contribuire in maniera determinante a questo cambiamento che, per concretizzarsi, deve partire per forza dai più giovani, grazie alla realizzazione di iniziative virtuose e ambientalmente sostenibili come “Bimbinbici”».

«Il motto di “Bimbimbici” è “il futuro arriva in bicicletta”, una frase molto azzeccata perché i bambini sono il nostro futuro e se li abituiamo a spostarsi in bici eviteremo che facciano gli errori delle generazioni che li hanno preceduti – spiega il presidente di FIAB Genova Romolo Solari – Ovviamente gli adulti hanno una grossa responsabilità in questo, devono infatti far sì che le scelte di mobilità sostenibile siano agevolate e non ostacolate».

«Nella vicinanza dell’International Museum Day che quest’anno ha come tema sostenibilità e benessere, siamo felici di accogliere questa iniziativa e di offrire a bambini e genitori particolari condizioni di visita – sottolinea la direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Serena Bertolucci –. L’obiettivo è di mettere in evidenza sempre più il rapporto virtuoso tra cultura e benessere, anche in previsione del nuovo spazio che Palazzo Ducale dedicherà proprio a queste tematiche».

«Poter contare su amici speciali ci dà conforto e linfa vitale per continuare la nostra missione: aiutare le famiglie in difficoltà dei nostri piccoli pazienti ricoverati nel Reparto di Nefrologia Dialisi e Trapianto dell’Istituto Giannina Gaslini – aggiunge Luisa Anselmi, presidente di FMRB ODV – Contiamo di avervi sempre al nostro fianco per riuscire a dare speranza, gioia e serenità ai nostri bambini con malattie renali che vogliono tornare a vivere una vita felice e spensierata con la loro famiglia e con i loro amici».

