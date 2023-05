Palazzo in fiamme in via della Maddalena, i Vigili del fuoco salvano anche due gattini – Le foto dei Vvf

I Vigili del fuoco sono giunti con due squadre e tre supporti, per un totale di quattordici unità più due funzionari a coordinare le opere di spegnimento. L’unico accesso era dalla scala del palazzo, dove sono state stese le tubazioni fino a, raggiungere la porta delle abitazioni e di lì iniziare l’attacco alle fiamme

Difficile intervento quello svolto oggi dal Vigili Del fuoco di Genova in via della Maddalena. Per cause su cui si sta indagando, una abitazione al sesto piano ha preso fuoco. Le fiamme hanno intaccato velocemente il tetto che ha propagato l’incendio anche alla vicina abitazione.

Nelle operazioni si sono tratti in salvo due gattini, mentre i condomini avevano già spontaneamente evacuato il palazzo.

Notevoli i danni che rendono di fatto gli alloggi inagibili. Si sta valutando anche quelli si piani sottostanti se hanno subito danni. Operazioni ancora in corso.

A prendere fuoco è stata la casa dell’attore comico e regista Marcello Cesena (Jean Claude in “Sensualità a Corte” nella trasmissione “Mai dire gol”, ma al momento non è lui ad occuparlo. Era stato dato in locazione ad altri due attori, Aleph Gianluca Viola, (“Suburra la serie”, “Doc. Nelle tue mani” e “Non uccidere”‘ e ‘Doc – Nelle tue mani”) e Deniz Özdoğan, che ci abitavano coi due figli. Sono in corso indagini per stabilire i motivi del rogo.

Al momento sono 15 le persone sfollate, di cui 13 hanno trovato autonoma sistemazione presso parenti e amici e due saranno collocate in hotel dal Comune.

Mi piace: Mi piace Caricamento...